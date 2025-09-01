Hírlevél

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

Panyi Miklós

Panyi Miklós: Fiatalok tízezreit segíti első lakáshoz az Otthon Start program

„Elindultunk! A fix 3 százalékos hitel a mai nappal elstartolt, elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, Európa legerősebb elsőlakás-programja. Albérletből saját otthonba” – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.
Panyi Miklós kiemelte, hogy ez a program minden korábbinál rugalmasabb. Azt írta: a fix 3 százalékos program révén mindenkinek esélye van megszereznie első otthonát, elhagyni a szülői házat, leváltani az albérletét saját lakásra, és nagyot lépni előre az életben.

Ez a program fiatalok tízezreit fogja hozzásegíteni első lakásukhoz. Albérlőkből tulajdonossá válnak. Ez a program segíti azokat, akik kisebb ingatlanukból nagyobba szeretnének költözni”

Hiszen az elsőlakás-vásárlók révén megjöttek vevők. Ez a program lendületbe hozza az ingatlanpiacot, a bankszektort, az építőipart és az egész gazdaságot! Ez a program megfogja az ingatlanárakat. Az árkorlátok 3 évre befagyasztják az új építésű lakások árait! Stabilizálódnak a lakásárak! De ez a program segíti az albérlőket is Elindult az albérleti díjak csökkenése” – sorolta a program pozitívumait az államtitkár.

Berobbant az Otthon Start, tízezrek élhetnek a fix 3%-os lakáshitel lehetőségével

Panyi Miklós kiemelte, hogy a Start Plusz program révén magyar fiatalok tízezrei válnak lakástulajdonossá. Ezáltal erősödik a magyar középosztály, erősödik a gazdaság. 

„Ez a program Magyarország megerősítésének programja. Elindultunk!” 

– fogalmazott. Fiatalok, éljetek a lehetőséggel!” – üzente az államtitkár.

