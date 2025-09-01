Panyi Miklós: Fiatalok tízezreit segíti első lakáshoz az Otthon Start program

Panyi Miklós kiemelte, hogy ez a program minden korábbinál rugalmasabb. Azt írta: a fix 3 százalékos program révén mindenkinek esélye van megszereznie első otthonát, elhagyni a szülői házat, leváltani az albérletét saját lakásra, és nagyot lépni előre az életben.

Ez a program fiatalok tízezreit fogja hozzásegíteni első lakásukhoz. Albérlőkből tulajdonossá válnak. Ez a program segíti azokat, akik kisebb ingatlanukból nagyobba szeretnének költözni”

Hiszen az elsőlakás-vásárlók révén megjöttek vevők. Ez a program lendületbe hozza az ingatlanpiacot, a bankszektort, az építőipart és az egész gazdaságot! Ez a program megfogja az ingatlanárakat. Az árkorlátok 3 évre befagyasztják az új építésű lakások árait! Stabilizálódnak a lakásárak! De ez a program segíti az albérlőket is Elindult az albérleti díjak csökkenése” – sorolta a program pozitívumait az államtitkár.