Fico: Orbán mintájára akarom építeni Szlovákiát

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico vasárnap az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján tartott beszédében hangsúlyozta, hogy számára a híd nem csupán egy vasból készült építmény, hanem az emberek közötti kapcsolatok szimbóluma.

Orbán Viktor miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő kezet fog az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hídon az átadása 130. évfordulóján rendezett ünnepségen. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Fico: Senki sem diktálhatja meg, honnan vesszük az olajat vagy a gázt

A szlovák kormányfő, Robert Fico úgy fogalmazott: vannak, akik építeni akarják a hidakat, és vannak, akik lerombolni – ő viszont „normális, jó emberek közé” érkezett.

Fico ezt követően kifejtette: sokan szeretnék, hogy közte és Orbán Viktor között viták legyenek, de már első találkozásukkor egyértelművé tették, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok elmélyítésén fognak dolgozni.

Úgy szeretném építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot”

– mondta, hozzátéve, hogy a kívülről érkező támadásokra a nemzeti szuverenitás a válasz, amelynek minden felelős politikus mindennapi munkáját át kell hatnia.

A szlovák kormányfő kitért a közelmúltbeli alkotmánymódosításokra is. Mint mondta, bekerült az alaptörvénybe, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, hogy csak két nem létezik, és hogy a szülőknek joguk van beleszólni a gyermekeik oktatásába. Fico szerint a legfontosabb az, hogy etikai, erkölcsi és nemzeti kérdésekben a nemzeti jog elsőbbséget élvezzen a nemzetközivel szemben.

A regionális együttműködésről szólva üdvözölte Magyarország soros V4-elnökségét, és javasolta, hogy erősítsék meg a közös fellépést, különösen az energiaszállítás terén.

Senki sem diktálhatja meg, honnan vesszük az olajat vagy a gázt”

– mondta, hozzátéve: teljes mértékben egyetért Orbán Viktorral abban, hogy az orosz energiaforrások teljes kizárása Európa egészét károsítaná.

Fico elismerését fejezte ki Orbánnak az illegális migráció elleni fellépésért is, kiemelve, hogy Brüsszel ahelyett, hogy megköszönné erőfeszítéseit, támadja és megalázza a magyar kormányfőt. A migránskvóták elutasítását kulcskérdésnek nevezte. Az ukrajnai háború kapcsán úgy fogalmazott: az Európai Unióban mindössze két miniszterelnök beszél a békéről:

És az egyik biztosan Orbán Viktor”.

A beszéd végén Fico azt kívánta, hogy a Mária Valéria hidat soha többé ne tegyék tönkre, legfeljebb javítsák. Ígéretet tett arra is, hogy Szlovákia nehéz helyzete ellenére megpróbál forrást teremteni egy új híd építésére is.