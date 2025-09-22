Elsöprő Fidesz fölény – időközi önkormányzati választásokat nyertek Kunmadarason, Józsefvárosban és Csurgón

Kunmadarason a független, de a Fidesz által támogatott Balogh Marianna lett a település polgármestere. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Balogh 781 szavazatot kapott, míg a másik két jelölt összesen 911-et. A hat képviselői helyért 15 független jelölt indult, köztük Szecsődi Istvánné és Vassné Huszics Bernadett, akik szintén Fidesz-közeliként kerültek be a testületbe.

Fidesz győzelem Kunmadarason: Balogh Marianna Forrás: Facebook

Józsefváros: Kozma Lajos fölényes sikere

Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban a Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos 52%-kal győzött a balliberális ellenfél felett. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 998 választópolgár élt szavazati jogával, 518-an a Fidesz jelöltjére voksoltak. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a választás egyértelmű üzenet volt a baloldalnak, jelezve a helyi „antifa-drogpárti-liberális összefogás” gyengülését.

Csurgó: két Fidesz-közeli képviselő is bejutott

A csurgói időközi választáson a képviselő-testületbe két Fidesz által támogatott jelölt, Szecsődi Istvánné és Vassné Huszics Bernadett is bekerült.

A vasárnapi időközi önkormányzati választások világosan jelzik a Fidesz fölényét. Kunmadarason, Józsefvárosban és Csurgón is győztek a párt által támogatott jelöltek.