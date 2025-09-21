Kunmadarason is a Fidesz által támogatott jelölt nyert

A választáson a képviselő-testület nyolc tagját is megválasztották - derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból. A Fidesz által támogatott független jelöltet választották meg a település vezetőjének.

Balogh Marianna kezet fog Fazekas Sándorral, a Fidesz parlamenti képviselőjével

Újabb választást húzott be a Fidesz

Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott. A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat - áll a valasztas.hu oldalon. A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt. A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult. Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.

Ez a vasárnap egyértelműen a Fideszé volt. A jobboldali kormánypárt ugyanis Józsefvárosban is nyert. Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg kutyapártos ellenfelével szemben.

