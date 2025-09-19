Ez nem adomány, hanem figyelemelterelés – Takács Péter üzent a Tisza vezérének

Hírlevél

Magyar Péter adománygyűjtő akciójával nem segíteni akar, hanem figyelemelterelésre épít – véli Takács Péter egészségügyi államtitkár. Az OKFŐ is cáfolta, hogy megtiltották volna a kórházaknak az adományok átvételét.
Takács PéteregészségügyTisza PártOKFŐvideózásadománysajtótájákoztatóMagyar Péterkórház

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) közleményben cáfolta Magyar Péter állítását, miszerint megtiltották volna a kórházaknak a párt által gyűjtött adományok átvételét. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péter akciója nem adományozni akar, hanem csak a terelés a célja – számolt be a Magyar Nemzet. A konfliktus hátterében az áll, hogy a Tisza-vezér szerint a kórházi intézményvezetők utasítást kaptak arra, hogy nem vehetik át a Tisza Párt által gyűjtött adományokat.

Takács Péter egészségügyi államtitkár válaszát nem teszi zsebre Magyar Péter (Kép forrása: Facebook/Takács Péter)

A kormányzat válaszát nem tette zsebre

Takács Péter – akinek már több csörtéje is volt a Tisza elnökével – bejegyzésében ezt írta:

Péter! Kicsit sok a balhé körülötted (Tisza-adó, TARRmageddon, fegyvermániás extábornok), mi máshoz nyúlnál megint, mint a kórházakhoz?! Ez nemcsak visszataszító, hanem kiszámítható és unalmas is.”

Az államtitkár hozzátette, hogy a kórházak át fogják venni a fertőtlenítőszereket és higiéniai termékeket, valamint részletezte az adományok elfogadásának módját.

Videózás lesz, ha tetszik, ha nem

Magyar Péter kijelentését az OKFŐ is cáfolta, azzal folytatva, hogy „bíznak benne, hogy a mai valótlan nyilatkozatot nem követik további politikai akciók, amelyekhez a kórházakat csak eszközként használnák fel”.  Az OKFŐ továbbá arra is figyelmeztette a pártot, hogy az adományozás nem jogosítja fel őket kórházi kórtermekbe, műtők közelébe való belépésre, sem sajtótájékoztató szervezésére. Magyar Péter erre úgy reagált:

A Tisza Szigetek tagjai be fognak menni a kórházak főbejáratán, és a kijelölt helyiségben adják át az adományokat, az átadást pedig dokumentálni fogják.”

 

