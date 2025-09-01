Berobbant az Otthon Start, tízezrek élhetnek a fix 3%-os lakáshitel lehetőségével

Elindult az Otthon Start-program, amely a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési támogatása. A hitelprogram fix 3%-os hitelt garantál, ezzel óriási anyagi segítséget kínál az első otthon megvásárlásához.

A fix 3%-os hitelprogram kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Lássuk a részleteket, így például azt, hogy

ki jogosult a fix 3 százalékos hitelre;

abból milyen ingatlan vehető; és

segítségével mennyit takaríthatnak meg az ügyfelek.

A fix 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start program állami otthonteremtő intézkedésről Orbán Viktor július elején beszélt, a hónap végi kormányülésen pedig már a részletszabályokat is elfogadták. A program célja, hogy mindenki, aki akar, saját otthonhoz jusson.

4 alapvető tudnivaló a fix 3%-os programról

Fix, alacsony, 3 százalékos kamat a teljes futamidőre

A futamidő maximum 25 év

A hitelösszeg magas, akár 50 millió forint is lehet

Alacsony, tíz százalékos önerő.

Mik a hitelfelvétel feltételei?

Nem feltétel sem a házasság, sem a gyermekvállalás, és nincs életkormegkötés sem. Vagyis lényegében

bárki előtt nyitott a lehetőség: a gyermektelenek, az egyedülállók és az idősebbek is élhetnek vele, ha a megfelelnek a feltételeknek.

Más ingatlan kizáró ok?

Az Otthon Start az első lakáshoz jutást segíti, tehát fontos tudni, hogy mi számít első lakásnak. Felveheti a 3 százalékos fix hitelt az, aki az igénylés időpontjában és az azt megelőző tíz évben nem volt tulajdonosa belterületi lakóingatlannak. Ugyanakkor az is élhet a kedvezményes lehetőséggel, akinek volt kis értékű, legfeljebb 15 millió forintot érő ingatlanja, de az is, aki maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett bármilyen értékű ingatlanban.

Milyen személyes feltételeknek kell teljesülniük?

Alapvető feltétel a

betöltött 18. életév

magyarországi lakóhely

büntetlen előélet

köztartozás-mentesség

két év társadalombiztosítási jogviszony

át kell menni a banki hitelképességi vizsgálaton.

A hitelt mindenki a saját nevében igényelheti, a bank vizsgálja az illető jövedelmét és a hitelképességét is. Vagyis számít a jövedelem.

Mit lehet venni a kölcsönből?

Akik megfelelnek a feltételeknek, azok a 3%-os hitelt felhasználhatják akár új, akár használt ingatlan megvásárlására, vehetnek belőle

lakást

családi házat

tanyát is.

A hitel ingatlan építését is segítheti. Lakásnál az értékhatár 100 millió forint, háznál 150 millió. Mindenkor figyelembe veszik a hitelbírálat során a négyzetméterre vetített árat, ami nem lehet magasabb bruttó 1,5 millió forintnál. Ezt átlépni nem lehet.