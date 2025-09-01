Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb az atomháborúhoz – Moszkva és szövetségesei nukleáris hadgyakorlatot tartanak

Otthon Start

Berobbant az Otthon Start, tízezrek élhetnek a fix 3%-os lakáshitel lehetőségével

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptember 1-ével, azaz a mai nappal elindult az Otthon Start program, amely a fiatalok tízezrei előtt nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A fix 3%-os hitelprogram kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít; érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon Startotthonteremtés3% fixhitelkamat

Elindult az Otthon Start-program, amely a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési támogatása. A hitelprogram fix 3%-os hitelt garantál, ezzel óriási anyagi segítséget kínál az első otthon megvásárlásához. 

A fix 3%-os hitelprogram kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít
 A fix 3%-os hitelprogram kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Lássuk a részleteket, így például azt, hogy 

  • ki jogosult a fix 3 százalékos hitelre;
  • abból milyen ingatlan vehető; és
  • segítségével mennyit takaríthatnak meg az ügyfelek.

A fix 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start program állami otthonteremtő intézkedésről Orbán Viktor július elején beszélt, a hónap végi kormányülésen pedig már a részletszabályokat is elfogadták. A program célja, hogy mindenki, aki akar, saját otthonhoz jusson.

4 alapvető tudnivaló a fix 3%-os programról

  • Fix, alacsony, 3 százalékos kamat a teljes futamidőre
  • A futamidő maximum 25 év
  • A hitelösszeg magas, akár 50 millió forint is lehet
  • Alacsony, tíz százalékos önerő.

Mik a hitelfelvétel feltételei?

Nem feltétel sem a házasság, sem a gyermekvállalás, és nincs életkormegkötés sem. Vagyis lényegében 

bárki előtt nyitott a lehetőség: a gyermektelenek, az egyedülállók és az idősebbek is élhetnek vele, ha a megfelelnek a feltételeknek.

Más ingatlan kizáró ok?

Az Otthon Start az első lakáshoz jutást segíti, tehát fontos tudni, hogy mi számít első lakásnak. Felveheti a 3 százalékos fix hitelt az, aki az igénylés időpontjában és az azt megelőző tíz évben nem volt tulajdonosa belterületi lakóingatlannak. Ugyanakkor az is élhet a kedvezményes lehetőséggel, akinek volt kis értékű, legfeljebb 15 millió forintot érő ingatlanja, de az is, aki maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett bármilyen értékű ingatlanban.

Milyen személyes feltételeknek kell teljesülniük?

Alapvető feltétel

  • betöltött 18. életév
  • magyarországi lakóhely
  • büntetlen előélet
  • köztartozás-mentesség
  • két év társadalombiztosítási jogviszony
  • át kell menni a banki hitelképességi vizsgálaton.

A hitelt mindenki a saját nevében igényelheti, a bank vizsgálja az illető jövedelmét és a hitelképességét is. Vagyis számít a jövedelem.

Mit lehet venni a kölcsönből?

Akik megfelelnek a feltételeknek, azok a 3%-os hitelt felhasználhatják akár új, akár használt ingatlan megvásárlására, vehetnek belőle 

  • lakást
  • családi házat
  • tanyát is. 

A hitel ingatlan építését is segítheti. Lakásnál az értékhatár 100 millió forint, háznál 150 millió. Mindenkor figyelembe veszik a hitelbírálat során a négyzetméterre vetített árat, ami nem lehet magasabb bruttó 1,5 millió forintnál. Ezt átlépni nem lehet.

Az ingatlan vonatkozásában területi megkötés nincs.

Feljebb mennek az ingatlanárak? Lesz elegendő ingatlan?

A programban 1,5 millió forintban határozták meg a plafont a négyzetméterárakban, ez a konstrukció igen fontos eleme, és garantálja, hogy az Otthon Start indulásával megnövekedő kereslet 

ne nyomja fel az ingatlanárakat.

Minden jel arra utal, hogy 

lesz elegendő ingatlan a kínálatban:

az Otthon Start július eleji bejelentésének hírére az ingatlanfejlesztők is felvették a fordulatot: jelenleg több mint tízezer támogatott árú lakás fejlesztése áll előkészület alatt, ezek közül 4200 Budapesten.

Banki ingatlanhitel vs. Otthon Start

A fix 3 százalékos kamat azt jelenti, hogy a hiteltörlesztés ideje alatt nem változik a kamat; a bankoknál elérhető lakáshitelek kamatai jelenleg 8 százalék körül mozognak, vagyis az állami programmal jelentős megtakarítás érhető  el. 

A kormány számításai szerint a jóval alacsonyabb törlesztőrészletek miatt a piacon elérhető hiteleknél

  • 20 millió forint hitel esetén 60 ezer,
  • 30 millió forint hitel esetén 90 ezer,
  • 50 millió forint hitel esetén majdnem 150 ezer 

forintos havi megtakarítást érhet el az Otthon Start programot választó lakásvásárló.

A legmagasabb, 50 millió forintos hitel törlesztőrészlete havi 237 ezer forint lesz 25 év futamidő alatt, ehhez a bankok átlagosan 480 ezer forintos nettó jövedelmet várnak el. 

Az Otthon Startban lehetőség van arra is, hogy – például – az első lakást vásárló fiatal szülei is csatlakozzanak a hitelfelvételhez adóstársként. 

A bank számításba veszi az ő jövedelmüket is.

A házastársak közösen is igényelhetik a hitelt, a tulajdoni feltételeknek és a társadalombiztosítás jogviszonnyal kapcsolatos elvárásoknak elég, ha az egyikük megfelel.

Bruttó 600 ezer forintos jövedelem esetén jelenleg 26 millió forintos hitelt állapítanak meg a pénzintézetek, míg a fix 3 százalékos program keretében akár 42 millió forint is elérhető – ez nagyjából plusz egy szobát jelent a megvásárlandó lakásban.

Mi a helyzet az önerővel?

A banki „piacon” nem érhető el az Otthon Start által biztosított mindössze tíz százalékos önerő. Ha a saját otthonra vágyónak ez is nehézséget okoz – mondjuk az albérlet fizetése miatt –, akkor is van megoldás, az Otthon Start ugyanis 

kombinálható minden más családtámogatási programmal,

például a munkáshitelt vagy csok-ot is be lehet vonni.

Hova fordulhatunk a hiteligénnyel?

A kereskedelmi bankokhoz. A fix 3 százalékos hitelt azok nyújtják, az állami szabályozások mentén. A pénzintézetek legtöbbjének honlapján már szerepel a termék részletes ismertetője, számos funkcióval, így például értékbecslési lehetőséggel is. 

Van igénylési határidő?

A program nyitott végű, azaz nincs meghirdetett zárási dátum, ugyanakkor nem árt minél előbb élni a lehetőséggel. Az albérletek árai egyre emelkednek – a kamat pedig fix 3 százalék a legfeljebb 25 éves futamidő végéig. 

Nem árt tudni, hogy egyes nagyvárosban magasabb az albérleti díj, mint az állami programban havi törlesztőrészlete. 

Hogyan számolhatom ki a részleteket?

kormany.hu videói között elérhető számítások alapján áttekinthető, hogy a tízmilliótól ötvenmillió forintos hitelfelvételig mekkora önerőre lesz szükség, és hogy a 25 éves futamidő alatt mekkora lesz a havi törlesztőrészlet. Az Otthon Start részleteit kormányrendelet rögzíti, ami itt olvasható; a kormányzati tájékoztató pedig itt érhető el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!