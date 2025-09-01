Berobbant az Otthon Start, tízezrek élhetnek a fix 3%-os lakáshitel lehetőségével

Elindult az Otthon Start-program, amely a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési támogatása. A hitelprogram fix 3%-os hitelt garantál, ezzel óriási anyagi segítséget kínál az első otthon megvásárlásához.
Lássuk a részleteket, így például azt, hogy
A fix 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start program állami otthonteremtő intézkedésről Orbán Viktor július elején beszélt, a hónap végi kormányülésen pedig már a részletszabályokat is elfogadták. A program célja, hogy mindenki, aki akar, saját otthonhoz jusson.
Nem feltétel sem a házasság, sem a gyermekvállalás, és nincs életkormegkötés sem. Vagyis lényegében
bárki előtt nyitott a lehetőség: a gyermektelenek, az egyedülállók és az idősebbek is élhetnek vele, ha a megfelelnek a feltételeknek.
Az Otthon Start az első lakáshoz jutást segíti, tehát fontos tudni, hogy mi számít első lakásnak. Felveheti a 3 százalékos fix hitelt az, aki az igénylés időpontjában és az azt megelőző tíz évben nem volt tulajdonosa belterületi lakóingatlannak. Ugyanakkor az is élhet a kedvezményes lehetőséggel, akinek volt kis értékű, legfeljebb 15 millió forintot érő ingatlanja, de az is, aki maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett bármilyen értékű ingatlanban.
Alapvető feltétel a
A hitelt mindenki a saját nevében igényelheti, a bank vizsgálja az illető jövedelmét és a hitelképességét is. Vagyis számít a jövedelem.
Akik megfelelnek a feltételeknek, azok a 3%-os hitelt felhasználhatják akár új, akár használt ingatlan megvásárlására, vehetnek belőle
A hitel ingatlan építését is segítheti. Lakásnál az értékhatár 100 millió forint, háznál 150 millió. Mindenkor figyelembe veszik a hitelbírálat során a négyzetméterre vetített árat, ami nem lehet magasabb bruttó 1,5 millió forintnál. Ezt átlépni nem lehet.
Az ingatlan vonatkozásában területi megkötés nincs.
A programban 1,5 millió forintban határozták meg a plafont a négyzetméterárakban, ez a konstrukció igen fontos eleme, és garantálja, hogy az Otthon Start indulásával megnövekedő kereslet
ne nyomja fel az ingatlanárakat.
Minden jel arra utal, hogy
lesz elegendő ingatlan a kínálatban:
az Otthon Start július eleji bejelentésének hírére az ingatlanfejlesztők is felvették a fordulatot: jelenleg több mint tízezer támogatott árú lakás fejlesztése áll előkészület alatt, ezek közül 4200 Budapesten.
A fix 3 százalékos kamat azt jelenti, hogy a hiteltörlesztés ideje alatt nem változik a kamat; a bankoknál elérhető lakáshitelek kamatai jelenleg 8 százalék körül mozognak, vagyis az állami programmal jelentős megtakarítás érhető el.
A kormány számításai szerint a jóval alacsonyabb törlesztőrészletek miatt a piacon elérhető hiteleknél
forintos havi megtakarítást érhet el az Otthon Start programot választó lakásvásárló.
A legmagasabb, 50 millió forintos hitel törlesztőrészlete havi 237 ezer forint lesz 25 év futamidő alatt, ehhez a bankok átlagosan 480 ezer forintos nettó jövedelmet várnak el.
Az Otthon Startban lehetőség van arra is, hogy – például – az első lakást vásárló fiatal szülei is csatlakozzanak a hitelfelvételhez adóstársként.
A bank számításba veszi az ő jövedelmüket is.
Bruttó 600 ezer forintos jövedelem esetén jelenleg 26 millió forintos hitelt állapítanak meg a pénzintézetek, míg a fix 3 százalékos program keretében akár 42 millió forint is elérhető – ez nagyjából plusz egy szobát jelent a megvásárlandó lakásban.
A banki „piacon” nem érhető el az Otthon Start által biztosított mindössze tíz százalékos önerő. Ha a saját otthonra vágyónak ez is nehézséget okoz – mondjuk az albérlet fizetése miatt –, akkor is van megoldás, az Otthon Start ugyanis
kombinálható minden más családtámogatási programmal,
például a munkáshitelt vagy csok-ot is be lehet vonni.
A kereskedelmi bankokhoz. A fix 3 százalékos hitelt azok nyújtják, az állami szabályozások mentén. A pénzintézetek legtöbbjének honlapján már szerepel a termék részletes ismertetője, számos funkcióval, így például értékbecslési lehetőséggel is.
A program nyitott végű, azaz nincs meghirdetett zárási dátum, ugyanakkor nem árt minél előbb élni a lehetőséggel. Az albérletek árai egyre emelkednek – a kamat pedig fix 3 százalék a legfeljebb 25 éves futamidő végéig.
Nem árt tudni, hogy egyes nagyvárosban magasabb az albérleti díj, mint az állami programban havi törlesztőrészlete.
A kormany.hu videói között elérhető számítások alapján áttekinthető, hogy a tízmilliótól ötvenmillió forintos hitelfelvételig mekkora önerőre lesz szükség, és hogy a 25 éves futamidő alatt mekkora lesz a havi törlesztőrészlet. Az Otthon Start részleteit kormányrendelet rögzíti, ami itt olvasható; a kormányzati tájékoztató pedig itt érhető el.
A házastársak közösen is igényelhetik a hitelt, a tulajdoni feltételeknek és a társadalombiztosítás jogviszonnyal kapcsolatos elvárásoknak elég, ha az egyikük megfelel.