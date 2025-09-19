Hírlevél

fogyatékosságügy

A fogyatékosság ügyét tűzte zászlajára a legújabb Digitális Polgári Kör

A fogyatékossággal kapcsolatos ügyekért dolgozó szakemberek, továbbá sportolók és politikusok közösen hozták létre a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kört. Bárki csatlakozhat, aki hisz az egyenlő esélyekben.
A kezdeményezést Kósa Ádám, a BM fogyatékosságügyért felelős államtitkára jelentette be. Az államtitkár kifejtette: örül annak, hogy alapítóként sok hiteles ember csatlakozott hozzájuk, akik különböző módon érintettek a témában. Nemcsak politikusok, hanem sportolók és hétköznapi hősök is, akik a fogyatékosságügy különböző területein dolgoznak.”

A fogyatékosságügy kiemelt ügy - hangsúlyozza a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör
A kör alapítói között szerepel Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szekeres Pál a Fidesz EP-képviselője és paralimpikon, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó, valamint Illés Fanni és Becsey János paralimpiai bajnok úszók. A csapatot erősíti Orbán Szabolcs látássérült jogász, Prohászka Csaba fogyatékosságügyi szakértő, Kapisinszkyné Papp Mária gyógypedagógus és Kárász Róbert médiaszakember is.

„Semmit rólunk nélkülünk” – a jövőt közösen építik

A Fogyatékosságügyi DPK célja, hogy a digitális térben és a mindennapi életben egyaránt biztosítsa az esélyegyenlőséget. 

Hisszük, hogy a »Semmit rólunk nélkülünk« nem pusztán egy üres szlogen, hanem annak az összefogásnak a kifejezése, amellyel közösen építjük azt a világot, ahol mindenki számít” 

– hangsúlyozta Kósa Ádám.

Jön a Digitális Polgári Körök országos találkozója

A közösség nyitott mindazok számára, akik szeretnének tenni egy hozzáférhetőbb, igazságosabb jövőért.

A Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Körhöz itt csatlakozhat.

 

