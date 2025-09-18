Fordulat Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányában: nagy bajba kerülhet a Tisza védelmi tanácsadója

Legalább két feljelentés érkezett be a rendőrséghez Magyar Péter bizalmi embere, Ruszin-Szendi Romulusz ügyében, miután a bukott vezérkari főnök fegyverrel az oldalán jelent meg egy lakossági fórumon Szeghalmon. A Tisza Párt honvédelmi szakértője a jelek szerint meg sem próbálta leplezni, hogy fegyvere van, annak sziluettje jól kivehető volt a felsőruházata alatt. Az esetre egy videofelvétel nyomán derült fény, ennek nyomán bontakozott ki az országos botrány is, amelyben
eleinte tagadtak az érintettek,
mostanra azonban bizonyosságot nyert: az egykori vezérkari főnök valóban oldalfegyvert viselt a Tisza szimpatizánsai, civil emberek között.
Csütörtök reggel érkezett a hír:
rendőrök kopogtattak Ruszin-Szendi lakásán, ahol lefoglalták a fegyverét.
Mint arról az Origón beszámoltunk, a rendőrség, illetve a fegyverviselési ügyekben illetékes Belügyminisztérium
még délelőtt visszavonta a tartalékos katonatiszt fegyverviselési engedélyét.
A rendőrség az üggyel kapcsolatban közleményt adott ki, melyben megerősítették, hogy több feljelentés is érkezett „a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan”. A közleményben nem említették pontosan, de kizárásos alapon ez volt az a tiszás rendezvény, amelyen a volt vezérkari főnök fegyverrel az oldalán páváskodott civil emberek között.
Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálják az eset körülményeit.
Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel? – tette fel a kérdést Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Ruszin-Szendi Romulusz újabb botrányára reagálva. Az államtitkár azt írta a Facebookon:
Rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy »viszket a tenyere« – és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá. Ez lenne a Tisza »szeretetországa«. Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…”
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetje a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter annyira „idegbe jött” Ruszin-Szendi fegyverbotrányától, hogy tízpercenként tesz ki hisztérikus posztokat az ügyben, pedig a rendőrség csak annyit tett, amit minden ilyen esetben meg kell tennie – írta a Fidesz-frakcióvezető, hozzátéve:
Nem lehet hülyegyerek módjára éles lőfegyverrel bárhova mászkálni, még akkor sem, ha van rá engedélye”.
Kocsis Máté arra is kitért, hogy Ruszin-Szendi fegyverviselése „állandó és folyamatos” volt, baráti vacsorákra is azzal ment, sőt „a belsős pletykák szerint a zsírleszívás »orvosi« indoklásában is az szerepelt, hogy a nagy has zavarja a szolgálati fegyver hordása közben”.
Mint arról az Origo is beszámolt, egy Szeghalmon készült videófelvételen jól látszik, hogy a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója kézifegyverrel jelent meg a Tisza Párt egyik rendezvényén. Magyar Péter – és egyébként Ruszin-Szendi is – azóta beismerte: valóban fegyver volt a korábbi vezérkari főnöknél.
Ruszin-Szendi megütheti a bokáját, ha bebizonyosodik, hogy szabálysértést követett el. A szabálysértési eljárás rendzavarás miatt indult, aminek gyanújával Tényi István tett feljelentését.
A volt vezérkari főnökre akár 400 ezer forintos pénzbírságot is kiszabhatnak, de elzárásra is ítélhetik.
A rendzavarás ugyanis az elzárással is büntethető szabálysértések kategóriájába esik. Bár Ruszin-Szendinél ez minden bizonnyal nem jön szóba, jó tudni ugyanakkor, hogy az így kirótt büntetést fogházban kell letölteni, rendzavarásnál pedig maximum 60 napig tarthat.
Ruszin-Szendi Romulusz korábban többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.
Egy alkalommal pedig arról beszélt:
Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”.
Ruszin-Szendi Romulusz tehát