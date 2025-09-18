Fordulat Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányában: nagy bajba kerülhet a Tisza védelmi tanácsadója

Legalább két feljelentés érkezett be a rendőrséghez Magyar Péter bizalmi embere, Ruszin-Szendi Romulusz ügyében, miután a bukott vezérkari főnök fegyverrel az oldalán jelent meg egy lakossági fórumon Szeghalmon. A Tisza Párt honvédelmi szakértője a jelek szerint meg sem próbálta leplezni, hogy fegyvere van, annak sziluettje jól kivehető volt a felsőruházata alatt. Az esetre egy videofelvétel nyomán derült fény, ennek nyomán bontakozott ki az országos botrány is, amelyben

Ruszin-Szendi Romulusz felfegyverkezve tart előadást (Forrás: Képernyőfotó)

eleinte tagadtak az érintettek,

mostanra azonban bizonyosságot nyert: az egykori vezérkari főnök valóban oldalfegyvert viselt a Tisza szimpatizánsai, civil emberek között.

Határozott lépést tett a rendőrség

Csütörtök reggel érkezett a hír:

rendőrök kopogtattak Ruszin-Szendi lakásán, ahol lefoglalták a fegyverét.

Mint arról az Origón beszámoltunk, a rendőrség, illetve a fegyverviselési ügyekben illetékes Belügyminisztérium

még délelőtt visszavonta a tartalékos katonatiszt fegyverviselési engedélyét.

A rendőrség az üggyel kapcsolatban közleményt adott ki, melyben megerősítették, hogy több feljelentés is érkezett „a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan”. A közleményben nem említették pontosan, de kizárásos alapon ez volt az a tiszás rendezvény, amelyen a volt vezérkari főnök fegyverrel az oldalán páváskodott civil emberek között.

Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálják az eset körülményeit.

Ez lenne a Tisza „szeretetországa”?

Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel? – tette fel a kérdést Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Ruszin-Szendi Romulusz újabb botrányára reagálva. Az államtitkár azt írta a Facebookon: