Fővárosi ingatlanok: hasznosítás helyett kiárusítás

A fővárosi ingatlanok sorsa ismét vitát kavar Budapesten – írja a Magyar Nemzet. Kiss Ambrus, a főpolgármester jobbkeze a Városházán elmondta, hogy a közgyűlés elé javaslatot visznek: gyorsítsák fel a lakóingatlanok építésére alkalmas telkek eladását.

Fővárosi ingatlanok kiárusítása miatt háttérbe szorulhat a bérlakásprogram Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az ügy hátterében a főváros csődhelyzete áll, a vezetés szerint a tartós működés sincs biztosítva.

Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy Karácsony Gergely 2019-es ígérete, valamint Vitézy Dávid kampányprogramja nem valósulhat meg.

Előbbi bérlakásokat tervezett az üres telkekre, utóbbi öt év alatt tízezer új otthont ígért, köztük szolgálati lakásokat is a közszolgálatban dolgozóknak.

A realitás viszont az, hogy a fővárosi ingatlanok kiárusítása miatt sem a Fővárosi Lakástársaság nem jön létre, sem a nonprofit lakásépítések nem indulnak el. A kelenföldi kollégium eladása körüli vita már korábban jelezte: a közösségi célú bérlakásprogram helyett az értékesítés az elsődleges szempont ma a fővárosban.