Gulyás Gergely Kristóf: Már Karácsony Gergely sem tudja eltussolni a tiszás korrupciót

Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője a Magyar Nemzetnek adott interjúban arról beszélt, hogy a Tisza Párt minden megszerzett hatalmi pozíciót arra használ fel, hogy a saját köreit gazdagítsa.

Gulyás Gergely Kristóf: Karácsony Gergely próbálja elterelni a figyelmet a Tisza korrupt ügyeiről Kép: Facebook

Gulyás Gergely Kristóf: A Tisza Párt nem a köz érdekében cselekszik

Az egész történetnek az a lényege, hogy amint a Tisza a legkisebb hatalomhoz jut, azt rögtön arra használják fel, hogy a saját zsebüket tömjék ki. Ez történt Biczók Péter esetében is”

– fogalmazott a politikus, aki emlékeztetett: az Iskola utca program egyhangú támogatást kapott a közgyűlésben, mégis rövid időn belül kiderült, hogy Biczók Péter a hivatalos fővárosi e-mail címét felhasználva saját vállalkozását próbálta népszerűsíteni.

Nagyjából ez a Tisza politikája, amit látunk országosan és Budapesten is, ezért nem szabad nekik egyébként ennél nagyobb hatalmat adni”

– tette hozzá.

Gulyás szerint a helyzet egyértelmű, és ezt már Karácsony Gergely sem tudta eltussolni.

Feketén-fehéren le van írva a törvényben, hogy mit tehet és mit nem tehet egy bizottsági tag. Itt jelen esetben Biczók Péter, a Tisza Párt delegáltja törvényt sértett. Ennek megvannak a szankciói, ennek meg kell legyenek a következményei”

– hangsúlyozta.

A képviselő szerint a főpolgármester által bejelentett összeférhetetlenségi eljárások inkább a figyelem elterelését szolgálják.

Részben Biczókról próbálja elterelni a figyelmet, részben pedig arról a felháborító tervről, amit a Tisza-adó jelentene a magyarok számára. Nem véletlen, hogy pont most lép közbe a főpolgármester, amikor a szövetségeseit ilyen kellemetlen helyzetbe hozták magukat”

– nyilatkozta Gulyás.

Mint ismeretes, Karácsony Gergely nemrég összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett több fővárosi képviselő és bizottsági tag ellen. Lapértesülések szerint a kifogások részben az Országgyűlés Hivatalával, részben a Budapest Főváros Kormányhivatalával fennálló munkaviszonyok miatt merültek fel. Ugyanakkor viszont Gulyás Gergely Kristóf szerint Biczók Péter ügye ennél sokkal súlyosabb, hiszen a Tisza Párt delegáltja a fővárosi bizottsági tagságából fakadó hivatalos pozícióját saját cégének üzleti érdekeire használta fel.