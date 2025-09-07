Felakasztós poén: Gulyás Gergely keményen nekiment Krúbinak

„Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg” – fogalmazott Gulyás Gergely közösségi oldalán.

Gulyás Gergely. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Gulyás Gergely Krúbiról: „Ez semmilyen közösségben nem fér bele”

A rapper, polgári nevén Horváth Krisztián, pénteki koncertjén egy másfél perces monológban előbb Gyurcsány Ferencet parodizálta ki, majd a miniszterelnök kigúnyolásával és felakasztásával viccelődött. A produkció nagy visszhangot váltott ki, sokan felháborodtak a trágár és erőszakos tartalmakon.

Nem egyedi jelenség

A Hír TV beszámolója szerint Krúbi fellépései évek óta a kormányellenes hangulatkeltés színterei. Nemrég Majka színpadra vitte az általa megszemélyesített miniszterelnök kivégzését, Azahriah pedig közösségi oldalán sértegette a kormánypárti szavazókat. A miniszter szerint ezek a megnyilvánulások egyértelműen a gyűlöletkeltés irányába mutatnak.