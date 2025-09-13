Ebben az EU-tagállamban lövik le a legtöbb embert

Albánia után Svédországban lövik le a legtöbb embert az ENSZ 2021-es adatai szerint Európában (a bronzérmes egyébként Bosznia ebben a rangsorban) – írta meg a Magyar Hírlap, a Mandiner alapján. A gyilkosság elkövetője sok esetben fiatalkorú.

Gyilkosság, bérgyilkosság, robbantás – büntetlenség az életkor miatt?

Megdöbbentő részleteket tártak fel a svéd ügyészek a svédországi bűnbandákról. Jelesül, hogy egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekre, beleértve a bérgyilkosságokat is, továbbá

a lányoknak bizonyítaniuk kell, hogy keményebbek, mint a fiúk, ami fokozott brutalitáshoz vezet

– írja a lap.

Hozzáteszik: a hagyományos okok a háttérben léteznek (például szegénység, droghasználat), azonban egy 2025-ös tanulmány statisztikai módszerekkel egyértelműen rámutatott, hogy bizony a bevándorló háttér ténylegesen szorosan összefügg a bűnelkövetéssel.

Svédországban a bűnbandák egyre gyakrabban toboroznak fiatal lányokat, többek között bérgyilkosságokra is. Ida Arnell stockholmi ügyész szerint pedig a bűnüldöző szervek sokáig szemet hunytak a fiúknál is kegyetlenebb tinédzser lányok bűncselekményei fölött.

2024-ben Svédországban körülbelül 280, 15 és 17 év közötti lány ellen folyt nyomozás gyilkosság, gondatlanságból elkövetett emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt, közülük nem tudni, mennyinek volt köze a bűnbandákhoz.

S akkor még nem beszéltünk a csaknem 100, 15 év alatti gyilkossággal gyanúsított gyerekről

– hozza a lap az adatokat.

A helyzet beismerése: a svéd kormánykoalíció közölte,