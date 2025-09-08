Gyopáros Alpár: Magyar Péter hazudik a falvakról

Az, amit Magyar Péter a falvakról állít, nyilvánvaló hazugság – jelentette ki Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfő reggel a Harcosok órájában.

Gyopáros Alpár szerint a vidékieket elriasztja az a stílus, ahogy Magyar Péter kommunikál.

Fotó: Facebook

Felidézte: a Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, egy Csongrád-Csanád vármegyei kisváros lakossága húsz év alatt 25 ezerről 12 ezerre csökkent. Ezzel szemben a lakosság 18 ezerről 15 ezerre fogyott, ami jóval kisebb mértékű csökkenés. Mint Gyopáros rámutatott:

jelenleg a falvakban nő a lakosság.

A kormánybiztos kifejtette: a kedvező tendencia hátterében az áll, hogy

a fiatalokat arra ösztönzik, hogy maradjanak otthon, emellett sokan hazaköltöznek, de arra is akad bőven példa, hogy a városokból költöznek vidékre.

- A főváros egyre élhetetlenebb, onnan menekülnek az emberek – tette hozzá.

Üvegplafon a falvakban

Gyopáros Alpár arra is kitért, hogy míg a falvak népessége nő, a megyei jogú és a kisebb városokban csökken a lakosság. Ezért szerinte

a Tisza Párt nem is lehet népszerű vidéken, hiszen Magyar Péterék folyamatosan gyalázzák a falvakat.

A kormánybiztos elmondta: amikor különböző vidéki rendezvényekre látogat, a kocsmákba is betért, hogy beszélgessen a helyiekkel és azt tapasztalja, hogy amikor a Tisza Pártról kérdez,

az emberek zsebében „kinyílik a bicska”, a vidékieket elriasztja az a stílus, ahogy Magyar Péter kommunikál.

A falu bolondja az interneten turnézik

Gyopáros Alpár úgy látja: új helyzet van, amikor „a falu bolondja” az interneten indul turnéra. Hangsúlyozta: ha a patrióták hangja nem hallatszik az online térben, könnyen úgy tűnhet, kevesebben vannak. Ezért hozták létre a Vidéki Digitális Polgári Kört.

Végül arról beszélt: az újságírók többsége nem jár vidéken, mégis Bel-Pestről akarják megmondani az igazságot. Szerinte a liberális nyomulás célja a hagyományos értékek lejáratása, mert ezek nélkül alapjaiban lehet felforgatni a világot.