Rendkívüli

Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

Pottyondy Edina

Áradt a gyűlölet a gyűlöletellenes demonstráción – csak a résztvevők nem „áradtak”

A meghirdetettel ellentétben sem pártpolitika-ellenes, sem gyűlöletellenes nem volt az a demonstráció, amit vasárnap a budapesti Hősök terére szervezett a Loupe Színházi Társulás. A gyűlölettől nem mentes tüntetésre ráadásul – derült ki Nagy Attila Tibor politikai elemző nyilatkozatából – jóval kevesebben voltak kíváncsiak, mint a tavalyi hasonló eseményre.
Pottyondy EdinaMolnár ÁrondemonstrációNagy Attila Tibor

Kormányellenes tüntetésnek nevezte Nagy Attila Tibor politikai elemző azt a demonstrációt, amit eredetileg a pártpolitika-mentesség és a gyűlölet elleni fellépés jegyében szerveztek Budapesten. Az eseményen – idézte fel az elemző – különösen Pottyondy Edina és Molnár Áron (NoÁr) beszéde árulkodott kormányellenességről. 

Molnár Áron NoÁr nem tett a gyűlölet ellen. MTI/Mónus Márton
Molnár Áron NoÁr nem tett a gyűlölet ellen. MTI/Mónus Márton

A demonstrációt bár a gyűlölet ellen hirdették meg, mégis a kormány ellen szólt”

– jelentette ki az Ultrahang Plusz adásában Nagy Attila Tibor, kiemelve azt is, hogy a tavalyi influenszertüntetéshez képest a mostani „nem volt olyan nagy”, a hvg.hu-t idézve is megerősítette: az idén „sokkal kevesebben” voltak a résztvevők. 

„Barokkos túlzásnak” nevezte Nagy Attila Tibor a Telex azon kijelentését, hogy megtelt a Hősök tere, 

úgy fogalmazott: a képzőművészeti múzeum előtt előtt is csak „tengtek-lengtek”.

„Mocskos Fidesz” a gyűlöletbeszéd ellen

Az interjúban az elemző megjegyezte azt is: tiszások is kimentek a rendezvényre, és lehetett hallani „Mocskos Fidesz” bekiabálásokat a tüntetők soraiból. 

Ezek a bekiabálók nem tartották magukat ahhoz, hogy ne legyen gyűlölködés, (...) ez egy nagyon negatív attitűd”

– mondta Nagy Attila Tibor, újra megerősítve: a szónokok nyíltan nem mondták ugyan ki, de „nyugodtan lehetett volna kormányellenes tüntetésnek” nevezni az eseményt, amely egyébként ellenzéki civil szervezetek és influenszerek demonstrációja volt. 

 

