Gyurcsány Ferenc nemcsak el-, de félre is k*rt

Ahogyan lapunk azt május 8-án megírta, Dobrev Klára aznap bejelentette, hogy férje, Gyurcsány Ferenc – a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és frakcióvezetője – lemond pártelnöki tisztségéről és visszavonul a közélettől. A baloldali párt EP-képviselője, Dobrev arról is írt a közösségi oldalán, hogy a házasságuk is véget ért, elválnak. A Telex tényfeltáró cikkében a végső döntés hátterét vizsgálták meg. A rendkívül hosszú cikk kevés konkrétumot tár fel, azonban a homogén ellenzék kialakításán dolgozó baloldali propagandaportál szerkesztői úgy gondolták, ideje tovább rombolni Gyurcsány és a DK eddig sem túl fényes mítoszát.

Dobrev Klára (j), a Demokratikus Koalíció (DK) EP-listavezetője 2025. május 8-án jelentette be, hogy elválik férjétől, a DK-alapító Gyurcsány Ferenctől, aki visszavonul a közéleti szerepléstől (Origo grafika)

Viszály, veszekedés, perpatvar

Az érzelmi szálak megpendítése, a magánéleti és közéleti melléfogások elmesélése már-már szappanopera jelleget ölt. A Telex azt állítja, hogy több mint 30, a párt belügyeit ismerő forrással folytatott beszélgetés alapján kiderült, hogy a DK számára kudarccal záruló 2024 júniusi európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választás után

Gyurcsány Ferenc hiába vonta még szorosabban felügyelete alá a párt irányítását, a stratégiája nem működött.

Nemcsak a DK támogatottsága zuhant még lejjebb, amivel már a kommunista utódpárt 2026-os parlamentbe kerülését is veszélyezteti, de a fővárosi DK-frakció sem hajtotta végre Gyurcsány utasításait, több polgármester pedig a pártból való kilépést fontolgatta – írják.

Gyurcsány és a szerelmi szál

„Ezzel párhuzamosan 2024 őszére a házassága is végérvényesen megromlott. Ebben szerepet játszott

Gyurcsánynak a párt egyik stábtagjával folytatott többéves szerelmi viszonya is, amelyről több vezető DK-s politikus is azt gondolta, politikai kockázatot jelent a szervezet számára.

A DK szűkebb nyilvánossága előtt nem titkolt viszony ráadásul Dobrevet is megalázó helyzetbe hozta” – írja a lap. Idézzük a részleteket.

„Néhány évvel a DK 2011-es megalakulása után a párt két meghatározó politikusa,

Molnár Csaba és Sebián-Petrovszki László szokatlan politikai problémával szembesült. Tudomásukra jutott, hogy Gyurcsánynak viszonya van a párt egyik munkatársával.

Molnár és Sebián-Petrovszki úgy gondolta, hogy az érzelmi kapcsolat politikai kockázatokat hordoz. Egyrészt felboríthatja a szervezeten belüli dinamikát, ha az egyik munkatársuk a főnök szeretője. Másrészt, ha a titkos viszony kiderülne, az nemcsak a párt számára lenne kínos, hanem egyúttal

romba döntené Gyurcsánynak azt az imázsát is, hogy boldog és erősen intellektuális kapcsolatban él feleségével, Dobrev Klárával.

Emiatt Molnár és Sebián-Petrovszki ki akarta rúgni a Gyurcsánnyal szerelmi viszonyt folytató munkatársat, akivel egyébként szakmailag is elégedetlenek voltak. A döntésüket közölték a pártelnökkel, aki eleinte nem ellenkezett, később azonban meggondolta magát. Ennek köszönhetően a munkatárs visszakerült a korábbi pozíciójába. (Az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre sem Gyurcsány, sem az érintett munkatárs nem reagált.)

Ezt követően a szerelmi viszony fokozatosan nyílt titokká vált a párton belül.

DK-s források szerint többször előfordult, hogy Gyurcsány és közeli munkatársa vidéki eseményeken közös szobában szálltak meg, a csapatépítésekről pedig kettesben távoztak. A DK politikusai közül így egyre többen értesültek a Dobrevet is kínos helyzetbe hozó kapcsolatról, ám igyekeztek nem tudomást venni róla.