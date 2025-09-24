Hírlevél

Hadházy Ákos

Megtámadtak egy békés papot, aki harangozni mert

Botrányba fulladt Hadházy Ákos keddi tüntetése: a Ferenciek teréről indult demonstráción a harangszó miatt alakult ki feszültség. A tüntetők közül többen bementek a Belvárosi Ferences Templomba, kint pedig „szégyelld magad” kiáltások és egyházellenes rigmusok hangzottak el, miután a pap bibliával a kezében megjelent a téren.
Hadházy Ákosbotránypap

Hadházy Ákos független, baloldali országgyűlési képviselő kedden tüntetést szervezett, a demonstráció azonban botrányba fulladt – derül ki az Index tudósításából.

Hadházy Ákos , tüntetés, pap, budapest Fotó: Hatlaczki Balázs
Botrányba fulladt Hadházy Ákos keddi tüntetése. Fotó:  Hatlaczki Balázs

A kisebb tömeg a Ferenciek teréről indult, hogy az emberek az Andrássy útra, a lerombolt Navalnij-emlékműhöz érkezzenek meg. 

A demonstráció közben azonban megszólalt a Belvárosi Ferences Templom harangja. 

Hadházy előbb azt mondta, Navalnijért kong a harang, később azonban azt állította, hogy a pap elárulta neki, szándékosan zavarják harangszóval a tüntetést. A tüntetők közül páran bementek a templomba is.

A harangszó nagyjából 15 percig tartott, közben kijött a pap a térre egy bibliával a kezében. A tüntetők azonban nem fogadták szívélyesen, „szégyelld magad” kiáltásokkal üdvözölték a papot. A tüntetők egyebek mellett egyházellenes rigmusokat kiáltoztak.

 

