Megtámadtak egy békés papot, aki harangozni mert

Hadházy Ákos független, baloldali országgyűlési képviselő kedden tüntetést szervezett, a demonstráció azonban botrányba fulladt – derül ki az Index tudósításából.

Botrányba fulladt Hadházy Ákos keddi tüntetése. Fotó: Hatlaczki Balázs

A kisebb tömeg a Ferenciek teréről indult, hogy az emberek az Andrássy útra, a lerombolt Navalnij-emlékműhöz érkezzenek meg.

A demonstráció közben azonban megszólalt a Belvárosi Ferences Templom harangja.

Hadházy előbb azt mondta, Navalnijért kong a harang, később azonban azt állította, hogy a pap elárulta neki, szándékosan zavarják harangszóval a tüntetést. A tüntetők közül páran bementek a templomba is.

A harangszó nagyjából 15 percig tartott, közben kijött a pap a térre egy bibliával a kezében. A tüntetők azonban nem fogadták szívélyesen, „szégyelld magad” kiáltásokkal üdvözölték a papot. A tüntetők egyebek mellett egyházellenes rigmusokat kiáltoztak.