Hadházyt és tüntetőit imával zavarták el a Ferenciek teréről

Hangosan imádkozva várták Hadházy Ákost és tüntetőit a Ferenciek terén ma délután. Már csak pár száz fő jött össze a balliberális politikus tüntetésén, aki a múlt héten azzal került be a hírekbe, hogy megfenyegetett egy helyi papot, Reisz Pál atyát, aki szerinte harangozással zavarta a tüntetését. Erre reagáltak ma jó páran, akik a templom előtt várták az újabb balliberális tüntetést. Rengeteg rendőr is a helyszínre vonult, akik elzárták egymástól a két tábort – tudósított cikkében a Magyar Nemzet.

Imával és rózsafüzérekkel várták Hadházyékat (Fotó: Polyák Attila)

Hadházy Ákos a tüntetésen leginkább azt bizonygatta, hogy ő nem is bolond, majd a tömeget este hét órára átvezényelte a Kölcsey gimnázium elé. Korábban azt is megígérte, hogy jövő héten már nem is jelennek meg a Ferenciek terén.

Érdemes volt kiállni, Hadházyék elsomfordáltak (Fotó: Polyák Attila)

Hadházyék végre eltűntek a templomtól

A balliberális országgyűlési képviselő oldalán követhető élő közvetítés szerint nem vártak sokat, már este fél 7 előtt elindultak a forgalommal szemben, a buszsávban, hogy átvonuljanak az iskolához. Külön érdekes, hogy a legnagyobb délutáni csúcsforgalomban a járdán alig mentek, gyakorlatilag csak páran szédelegtek, sípoltak és ordibáltak a buszsávban sétálva, rendőrmotoros felvezetéssel.

