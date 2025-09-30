Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

rózsafüzér

Hadházyt és tüntetőit imával zavarták el a Ferenciek teréről

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A balliberális botránypolitikus alig pár száz tüntetője beszorult a metrólejáró környékére, azt ígérik, hogy eltűnnek végre a templomtól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rózsafüzérBALLIBERÁLIS HERGELÉSHadházyékReisz PálBALLIBERÁLIS TÜNTETÉSBALLIBERÁLIS TÜNTETÉSEKBudapestpapFerenciek tereHadházy Ákos

Hangosan imádkozva várták Hadházy Ákost és tüntetőit a Ferenciek terén ma délután. Már csak pár száz fő jött össze a balliberális politikus tüntetésén, aki a múlt héten azzal került be a hírekbe, hogy megfenyegetett egy helyi papot, Reisz Pál atyát, aki szerinte harangozással zavarta a tüntetését. Erre reagáltak ma jó páran, akik a templom előtt várták az újabb balliberális tüntetést. Rengeteg rendőr is a helyszínre vonult, akik elzárták egymástól a két tábort – tudósított cikkében a Magyar Nemzet.

Imával védték a templomot, Hadházyék tüntetésétől
Imával és rózsafüzérekkel várták Hadházyékat (Fotó: Polyák Attila)

Hadházy Ákos a tüntetésen leginkább azt bizonygatta, hogy ő nem is bolond, majd a tömeget este hét órára átvezényelte a Kölcsey gimnázium elé. Korábban azt is megígérte, hogy jövő héten már nem is jelennek meg a Ferenciek terén. 

Imával védték a templomot, Hadházyék tüntetésétől
Érdemes volt kiállni, Hadházyék elsomfordáltak (Fotó: Polyák Attila)

 

Hadházyék végre eltűntek a templomtól 

A balliberális országgyűlési képviselő oldalán követhető élő közvetítés szerint nem vártak sokat, már este fél 7 előtt elindultak a forgalommal szemben, a buszsávban, hogy átvonuljanak az iskolához. Külön érdekes, hogy a legnagyobb délutáni csúcsforgalomban a járdán alig mentek, gyakorlatilag csak páran szédelegtek, sípoltak és ordibáltak a buszsávban sétálva, rendőrmotoros felvezetéssel. 

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Nyomozás indult Hadházyék ellen a hatalmas botrányuk miatt

Borítókép: Hadházy Ákos egyik tüntetője vitatkozik Reisz Pál atyával még a múlt héten. (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!