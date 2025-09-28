Soha ennyi pénz nem maradt a családoknál: 4000 milliárd forint adókedvezmény jön

Hankó Balázs elmondta: a kormány világos elve, hogy nem a gyermekekből, hanem a gyermekekért él a család. Ezért a következő négy évben 4000 milliárd forint adókedvezményt és szja-mentességet biztosítanak a magyar családoknak. Júliustól emelkedett a családi adókedvezmény, szja-mentessé vált a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól. Januártól jön az újabb emelés, valamint a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége.
Egy háromgyermekes család az októbertől életbe lépő szja-mentességgel havonta átlagosan 109 ezer, évente 1,3 millió forintot takarít meg. Januártól a családi adókedvezmény további emelésével ez havonta 208 ezer forintra nő, éves szinten pedig 2,5 millió forintra.
Az eddigi kedvezményekkel együtt egy ilyen család 3,7 millió forintot tarthat meg évente.
A miniszter szerint a kormány egyértelműen a családok pártján áll, szemben Brüsszellel és a Tisza Párttal, amelyek nemcsak a migrációt támogatják, hanem az adókedvezményeket is elvennék.
Míg mi havonta 307 ezer forintot hagyunk a háromgyermekes családoknál, addig az ellenzék 340 ezret vonna el tőlük”
– figyelmeztetett Hankó.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a SZÉP-kártya az idei nyár egyik motorja volt.
Augusztusban 49,1 milliárd forintot költöttek a kártyabirtokosok, ami 5,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Közel 2,8 millió vendég 7,3 millió éjszakát töltött el hazai szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít.
A balatoni szálláshelyek bevételeinek közel 10 százalékát a SZÉP-kártyás költések adták. A Sopron–Fertő térségben 16 százalék felett volt ez az arány, míg Budapesten a növekedés meghaladta a 26 százalékot. Összességében az év első nyolc hónapjában több mint 310 milliárd forint feltöltés érkezett a SZÉP-kártyákra, a költések értéke pedig 327,8 milliárd forint volt, 10,7 százalékkal több, mint tavaly.
A kormány célja világos:
a magyar családoknál minél több pénz maradjon, hogy abból otthonteremtésre, gyermeknevelésre, pihenésre és kikapcsolódásra költhessenek.
A számok azt mutatják, hogy a családbarát intézkedések és a SZÉP-kártya rendszer egyszerre segíti a magyar családokat és a gazdaságot is.