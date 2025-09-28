Soha ennyi pénz nem maradt a családoknál: 4000 milliárd forint adókedvezmény jön

Hankó Balázs elmondta: a kormány világos elve, hogy nem a gyermekekből, hanem a gyermekekért él a család. Ezért a következő négy évben 4000 milliárd forint adókedvezményt és szja-mentességet biztosítanak a magyar családoknak. Júliustól emelkedett a családi adókedvezmény, szja-mentessé vált a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól. Januártól jön az újabb emelés, valamint a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége.

Hankó Balázs, kulturális én innovációs miniszter. Fotó: Origo

Konkrét számok, kézzelfogható segítség

Egy háromgyermekes család az októbertől életbe lépő szja-mentességgel havonta átlagosan 109 ezer, évente 1,3 millió forintot takarít meg. Januártól a családi adókedvezmény további emelésével ez havonta 208 ezer forintra nő, éves szinten pedig 2,5 millió forintra.

Az eddigi kedvezményekkel együtt egy ilyen család 3,7 millió forintot tarthat meg évente.

Hankó reagált az ellenzéki támadásokra

A miniszter szerint a kormány egyértelműen a családok pártján áll, szemben Brüsszellel és a Tisza Párttal, amelyek nemcsak a migrációt támogatják, hanem az adókedvezményeket is elvennék.

Míg mi havonta 307 ezer forintot hagyunk a háromgyermekes családoknál, addig az ellenzék 340 ezret vonna el tőlük”

– figyelmeztetett Hankó.

SZÉP-kártya: rekordszezon a belföldi turizmusban

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a SZÉP-kártya az idei nyár egyik motorja volt.

Augusztusban 49,1 milliárd forintot költöttek a kártyabirtokosok, ami 5,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.

Közel 2,8 millió vendég 7,3 millió éjszakát töltött el hazai szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít.

Balaton, Sopron és Budapest a nyertesek

A balatoni szálláshelyek bevételeinek közel 10 százalékát a SZÉP-kártyás költések adták. A Sopron–Fertő térségben 16 százalék felett volt ez az arány, míg Budapesten a növekedés meghaladta a 26 százalékot. Összességében az év első nyolc hónapjában több mint 310 milliárd forint feltöltés érkezett a SZÉP-kártyákra, a költések értéke pedig 327,8 milliárd forint volt, 10,7 százalékkal több, mint tavaly.