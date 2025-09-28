Hankó Balázs: A kormány nem elvesz, hanem a családoknál hagyja a pénzt

Hankó Balázs a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában hangsúlyozta, hogy az a családpolitikai elv vezérli a kormányt, hogy a szülők nem gyermekeikből, hanem gyermekeikért élnek. A következő négy évben 4000 milliárd forintnyi családi adókedvezmény és személyi jövedelemadó-mentesség marad a családoknál, ami nemcsak a gyermekek előrelépését szolgálja, hanem az egész magyar gazdaságot is erősíti.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felidézte, hogy eddig mintegy harmincféle intézkedés segítette a családokat, ezek sora most újabb kedvezményekkel bővül:
Számításai szerint egy háromgyermekes család októbertől havi 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintot nyer az új adómentességgel. Januártól a családi adókedvezmény további emelése 99 ezer forinttal növeli ezt, így összesen havi 208 ezer, éves szinten 2,5 millió forint marad a családnál. A korábbi kedvezményekkel együtt egy háromgyermekes család éves szinten akár 3,7 millió forinttal is gazdagodhat.
Hankó Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy a kedvezmények érvényesítéséhez adóelőleg-nyilatkozat szükséges, de az adóbevallás benyújtásakor visszamenőleg is igénybe vehetők. Hozzátette: 2010 óta a kormány 4400 milliárd forintnyi adókedvezményt biztosított, a következő négy évben pedig újabb 4000 milliárdot hagy a családoknál.
A tárcavezető éles kontrasztot vont a kormány politikája és az ellenzék tervei között. Mint mondta,
Brüsszel és a Tisza Párt nemcsak migrációpárti politikát képvisel, hanem a családi adókedvezményeket is elvennék. Számításai szerint míg a kormány havonta 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat, az ellenzék adóemelésekkel akár 340 ezer forintot is elvenne tőlük.
A miniszter kitért a közélet aktuális botrányaira is. A Hadházy Ákos által szervezett tüntetésen szerinte méltatlan módon zavartak meg egy szentmisét, sőt, egy 82 éves szerzetessel is szóváltásba keveredtek a résztvevők.
Szent István óta Magyarország a keresztény hithez és kultúrához ragaszkodik, és ez adott erőt a történelem viharai között is”
- fogalmazott Hankó Balázs.
A Szőlő utcai javító-nevelő intézet kapcsán elindult pedofíliával összefüggő álhírbotrányt pedig a világban tomboló gonoszság egyik példájának nevezte a miniszter. Elmondva, hogy az álhírek terjesztői idegen érdekek szolgálatába álltak, egy nemzet becsületét próbálják lerombolni.
Aki ebben részt vesz, annak el kell számolnia, nekünk pedig az igazságot világra kell hozni”
- zárta interjúját Hankó Balázs.