Hankó Balázs: A kormány nem elvesz, hanem a családoknál hagyja a pénzt

Hankó Balázs a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában hangsúlyozta, hogy az a családpolitikai elv vezérli a kormányt, hogy a szülők nem gyermekeikből, hanem gyermekeikért élnek. A következő négy évben 4000 milliárd forintnyi családi adókedvezmény és személyi jövedelemadó-mentesség marad a családoknál, ami nemcsak a gyermekek előrelépését szolgálja, hanem az egész magyar gazdaságot is erősíti.

Hankó Balázs: A kormány a következő négy évben újabb 4000 milliárdot hagy a családoknál adókedvezményként

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felidézte, hogy eddig mintegy harmincféle intézkedés segítette a családokat, ezek sora most újabb kedvezményekkel bővül:

Július 1-jétől 50 százalékkal emelték a családi adókedvezményt, a csecsemőgondozási díj, a gyed és az örökbefogadói díj pedig szja-mentessé vált.

Októbertől a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól, januártól pedig a 30 év alatti egygyermekes édesanyák teljes fizetése lesz adómentes.

Lépésről lépésre indul a kétgyermekes édesanyák adómentessége is, először a 40 év alattiaknál.

Számításai szerint egy háromgyermekes család októbertől havi 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintot nyer az új adómentességgel. Januártól a családi adókedvezmény további emelése 99 ezer forinttal növeli ezt, így összesen havi 208 ezer, éves szinten 2,5 millió forint marad a családnál. A korábbi kedvezményekkel együtt egy háromgyermekes család éves szinten akár 3,7 millió forinttal is gazdagodhat.

Hankó Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy a kedvezmények érvényesítéséhez adóelőleg-nyilatkozat szükséges, de az adóbevallás benyújtásakor visszamenőleg is igénybe vehetők. Hozzátette: 2010 óta a kormány 4400 milliárd forintnyi adókedvezményt biztosított, a következő négy évben pedig újabb 4000 milliárdot hagy a családoknál.

A tárcavezető éles kontrasztot vont a kormány politikája és az ellenzék tervei között. Mint mondta,

Brüsszel és a Tisza Párt nemcsak migrációpárti politikát képvisel, hanem a családi adókedvezményeket is elvennék. Számításai szerint míg a kormány havonta 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat, az ellenzék adóemelésekkel akár 340 ezer forintot is elvenne tőlük.

A miniszter kitért a közélet aktuális botrányaira is. A Hadházy Ákos által szervezett tüntetésen szerinte méltatlan módon zavartak meg egy szentmisét, sőt, egy 82 éves szerzetessel is szóváltásba keveredtek a résztvevők.

Szent István óta Magyarország a keresztény hithez és kultúrához ragaszkodik, és ez adott erőt a történelem viharai között is”

- fogalmazott Hankó Balázs.