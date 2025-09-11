A baloldali sajtó álszent módon támadja a kormány hatékony intézkedéseit

A debreceni Csokonai Nemzeti Színház a kultúrstratégiai intézmény rangot kapott, amely nemcsak tekintélyes rangot jelent, hanem jelentős többlettámogatást is jelent az intézmény számára. A kultúráért és innovációért felelős miniszter az Országos Színházi Évadnyitó keretein belül megrendezett szakmai konferencián úgy fogalmazott, a magyar kultúra egyesíti a nemzetet, a kultúrstratégiai intézmények pedig egy-egy területen meghatározóak nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is. Néhány hét múlva a debreceni után egy külhoni kulturális intézmény is megkapja ezt a címet. A baloldali sajtó egyből felkapta a fejét a hír hallatán, és a független társulatok miatti aggódása fényében fejezte ki a nemtetszését. Hankó Balázs a közösségi oldalán reagált a baloldal támadására.

Kultúrstratégiai intézmény lett a debreceni Csokonai Nemzeti Színház, jelentette be Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter szerint az ellenzéki sajtó a kultúrstratégia egyik kiragadott képe alapján akarja a teljes képet bemutatni, ami nem teszi lehetővé a támogatási metódus átfogó ábrázolását.

Hankó Balázs pontokba foglalva tért ki a részletekre

A kormány összességében évente 25 milliárd forinttal támogatja a közös működtetésű színházakat, az elmúlt évhez képest sikerült ebben 30%-kal előre lépnünk 30 vidéki és 7 budapesti színház esetében! Bár köszönetet nem vár az ember, de legalább a tényekkel való szolid találkozást remélhet, remélhetne.

Idén a független szervezetek 830 millió forintot már megkaptak, 2026-ban pedig döntésem értelmében ez az összeg több mint 1,2 milliárdra nő, azaz itt is egy jelentős forrásbővülésről beszélhetünk!

Mindezek mellett az egyes előadásokhoz kapcsolódó pályázati támogatások kerete is idén 1 milliárd forinttal növekedett, elérve így a 6 milliárdot, melyből a források 30%-a független szervezetekhez került. És itt érdemes egy pillanatra elidőznünk, mert a HVG is politikai okból szándékoltan csak azokat tekinti függetlennek, akik a magyar kultúra száraz kóró elvét magában foglaló Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) tagjai. De kérem a függetlenség kategóriája pont nem lehet egy politikailag motivált szervezethez való tartozás függvénye…

Azt se felejtsük el, ha már valaki képet próbál festeni az színházi világról, hogy a Déryné Program, melynek köszönhetően a legkisebb falvakban is elérhetővé válik a színház, az elmúlt 5 évben 170 független alkotónak adott lehetőséget, közel 5000 előadás valósult meg, összesen 2 milliárd forintos támogatással, ez is közvetlenül a független alkotókat segítette, na nem a tudatosan FESZ-ítő értelmezésben.

A Csokonai Nemzeti Színház támogatása tehát nem egyedi eset, hanem annak a támogatási stratégiának az egyik fontos lépése, amely a kulturális élet megerősítését szolgálja a fővárosban, vidéken és a határon túli magyar közösségekben.

