Hankó Balázs: Magyarország élen jár a családbarát adóforradalomban

A kormány egyedülálló módon Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította útjára, amely világosan mutatja: hazánk a családbarát politika élharcosa. Hankó Balázs világossá tette: a magyar családok gyarapodását szolgálja az adópolitika, Magyarország pedig családbarát ország, amely nem enged Brüsszel nyomásának.
A szeptember 30-án életbe lépett intézkedés 200-250 ezer édesanyát érint, akiknek jövedelme így havi 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forinttal emelkedik.
A kormány a családi adókedvezményt is 50 százalékkal növelte, és
további emelést tervez januártól, így egy háromgyermekes család akár évi 3,7 millió forinttal több jövedelemhez juthat.
Januártól a kétgyermekes édesanyák adómentessége is elindul, 2029-re pedig már egymillió magyar édesanya élvezheti az szja-mentességet.
Míg az ellenzék és Brüsszel megszorításokat követelne, addig a kormány minden eddiginél több, GDP-arányosan 5 százaléknyi forrást fordít a családok támogatására, ami jövőre 4800 milliárd forintot jelent.