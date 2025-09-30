Hankó Balázs: Magyarország élen jár a családbarát adóforradalomban

A kormány egyedülálló módon Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította útjára, amely világosan mutatja: hazánk a családbarát politika élharcosa. Hankó Balázs világossá tette: a magyar családok gyarapodását szolgálja az adópolitika, Magyarország pedig családbarát ország, amely nem enged Brüsszel nyomásának.

Hankó Balázs kulturális én innovációs miniszter. Fotó: Origo

Élethosszig tartó szja-mentesség háromgyermekes anyáknak

A szeptember 30-án életbe lépett intézkedés 200-250 ezer édesanyát érint, akiknek jövedelme így havi 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forinttal emelkedik.

Emelkedő családi adókedvezmények

A kormány a családi adókedvezményt is 50 százalékkal növelte, és

további emelést tervez januártól, így egy háromgyermekes család akár évi 3,7 millió forinttal több jövedelemhez juthat.

Félmillió édesanya adómentesen

Januártól a kétgyermekes édesanyák adómentessége is elindul, 2029-re pedig már egymillió magyar édesanya élvezheti az szja-mentességet.

Hankó: a kormány a magyar családok oldalán áll

Míg az ellenzék és Brüsszel megszorításokat követelne, addig a kormány minden eddiginél több, GDP-arányosan 5 százaléknyi forrást fordít a családok támogatására, ami jövőre 4800 milliárd forintot jelent.