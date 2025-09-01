Hankó Balázs: A szuverén tulajdonosok országát építjük

A tárcavezető műsorvezetői felvetésre kifejette,

az európai átlagot tekintve tíz családból 7 rendelkezik saját otthonnal, ez az arányszám Magyarországon 90 százalék, és a negyven év alattiaknál is eléri a 40 százalékot.

A polgári középosztály és a fiatalok támogatásában az otthonteremtési program óriási előrelépést jelent. Ez kiegészül a 25 év alattiak szja-mentességével, amivel annak indulása óta 600 milliárd forint adókedvezmény maradt a fiataloknál – értékelt a miniszter.

A tanévkezdésre kitérve a tárcavezető elmondta, a családi adókedvezmény 50 százalékos emelése augusztusban már megjelent a családoknál, 1,2 millió gyermek kap ingyen tankönyveket, az étkezési támogatás pedig 600 ezer gyermek esetében jelent átlagosan havi 15 ezer forintos megtakarítást a családoknak.

„A megújult szakképzésben Európa vezető szakképzési erőcentrumává váltunk, és arra kötöttünk együttműködést az oktatókkal, a diákokkal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy szakképzési nagyhatalom legyünk, a felsőoktatásunk pedig a nemzetközi erőtérben foglal egyre jobb és jobb helyet, ez egy jó portfólió így együtt” – fogalmazott a miniszter.