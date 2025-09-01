Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb az atomháborúhoz – Moszkva és szövetségesei nukleáris hadgyakorlatot tartanak

otthonteremtés

Hankó Balázs: A szuverén tulajdonosok országát építjük

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kulturális és innovációs miniszter hétfő reggel az M1 vendége volt, ahol elmondta, hogy óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt, és „legalább akkora forgalomra számítanak a bankoknál, mint a szeptember elsejei iskolakezdésben az utakon”. Az otthonteremtési program elindulásával nem az albérlők országát, hanem a szuverén tulajdonosok országát építjük – jelentette ki Hankó Balázs.
Link másolása
Vágólapra másolva!
otthonteremtés3% fixtanévkezdésHankó Balázslakáshitel

Rámutatott, a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb és legkedvezőbb otthonteremtési támogatás indult el Magyarországon, olyan, amelyre Európában sincs példa.

Kifejtette, a konstrukció fix 3 százalékos kamatot és 25 év kamattámogatást kínál, ami havi szinten 50-100-150 ezer, 50 millió forintos felvett hitelnél pedig 25 év alatt 44 millió forintos támogatást jelent.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőt mond a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) ünnepélyes tanévnyitóján 2024. augusztus 30-án. MTI/Kovács Tamás
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőt mond a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) tanévnyitóján 2024. augusztus 30-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A kormány megértette a fiatalok üzenetét, így a program rugalmas, mert nem kötődik gyermekvállaláshoz vagy házassághoz” 

– fogalmazott.

Hozzátette, az albérlet árából kedvezőbben lehet saját tulajdonú otthonhoz jutni, emellett a program most már kombinálható a csok plusszal, a falusi csokkal, vagy akár a babaváró kölcsönnel is.

Mindegy, hány éves vagy, mindegy, melyik településen élsz, az Otthon Start neked szól!

A tárcavezető műsorvezetői felvetésre kifejette, 

az európai átlagot tekintve tíz családból 7 rendelkezik saját otthonnal, ez az arányszám Magyarországon 90 százalék, és a negyven év alattiaknál is eléri a 40 százalékot.

A polgári középosztály és a fiatalok támogatásában az otthonteremtési program óriási előrelépést jelent. Ez kiegészül a 25 év alattiak szja-mentességével, amivel annak indulása óta 600 milliárd forint adókedvezmény maradt a fiataloknál – értékelt a miniszter.

A tanévkezdésre kitérve a tárcavezető elmondta, a családi adókedvezmény 50 százalékos emelése augusztusban már megjelent a családoknál, 1,2 millió gyermek kap ingyen tankönyveket, az étkezési támogatás pedig 600 ezer gyermek esetében jelent átlagosan havi 15 ezer forintos megtakarítást a családoknak.

„A megújult szakképzésben Európa vezető szakképzési erőcentrumává váltunk, és arra kötöttünk együttműködést az oktatókkal, a diákokkal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy szakképzési nagyhatalom legyünk, a felsőoktatásunk pedig a nemzetközi erőtérben foglal egyre jobb és jobb helyet, ez egy jó portfólió így együtt” – fogalmazott a miniszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!