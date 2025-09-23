A kormány több százezer forintot hagy a családoknál, a Tisza elvenné

Hankó Balázs miniszter közösségi oldalán világosan fogalmazott: „A Tisza Párt megszorítással kezdene: elvenné a családoktól a támogatásokat, és kigyomlálná a magyar kultúrát, megsarcolná a magyar vállalkozásokat.” A tárcavezető szerint a Tisza Párt a sportot, az egyházakat és a kultúrát „túlfinanszírozottnak” tartja, vagyis éppen azokat a területeket gyengítené, amelyek a magyar identitást, az összetartozást és a nemzeti büszkeséget erősítik.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség

Hankó: Brüsszel migrációt akar, mi erős magyar családokat

A kultúra érték, nem „száraz kóró”

A magyar kultúra azonban nem alkalmi viselet, és nem is útszéli elszáradt kóró, hanem a mindennapi létünk, évszázadok, ezredek öröke”

– hangsúlyozta Hankó.

A miniszter emlékeztetett: az elmúlt években 650 milliárd forint jutott kulturális fejlesztésekre, amelyeknek eredménye a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, az Opera, a Szépművészeti Múzeum, valamint a vidéki színházak felújítása és bővítése. A következő évtizedben a kormány további 850 milliárd forintot fordít kulturális célokra szerte a Kárpát-medencében.

Családpolitika: erősödő magyar családok

A miniszter leszögezte:

Nem hagyjuk a magyar családokat, mi nem migrációt akarunk, amit Brüsszel diktál, hanem erősödő magyar családokat.”

Példaként említette a családi adóforradalmat, amely 2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanyának biztosít egész életre szóló szja-mentességet.

Számok, amelyek önmagukért beszélnek

A kormány számításai szerint az egygyermekes családok havonta 119 ezer, a kétgyermekesek 149 ezer, a háromgyermekesek pedig 208 ezer forinttal járnak jobban a jelenlegi adókedvezményeknek köszönhetően. Hankó Balázs szerint a Tisza Párt ezt mind elvenné, sőt a progresszív adózással további terheket rakna a családokra.

Tessék választani!”

– zárta bejegyzését.