A kormány több százezer forintot hagy a családoknál, a Tisza elvenné

Hankó Balázs miniszter közösségi oldalán világosan fogalmazott: „A Tisza Párt megszorítással kezdene: elvenné a családoktól a támogatásokat, és kigyomlálná a magyar kultúrát, megsarcolná a magyar vállalkozásokat.” A tárcavezető szerint a Tisza Párt a sportot, az egyházakat és a kultúrát „túlfinanszírozottnak” tartja, vagyis éppen azokat a területeket gyengítené, amelyek a magyar identitást, az összetartozást és a nemzeti büszkeséget erősítik.
Hankó Balázs miniszter közösségi oldalán világosan fogalmazott:
A TISZA Párt megszorítással kezdene: elvenné a családoktól a támogatásokat, és kigyomlálná a magyar kultúrát, megsarcolná a magyar vállalkozásokat.”
A tárcavezető szerint a Tisza Párt a sportot, az egyházakat és a kultúrát „túlfinanszírozottnak” tartja, vagyis éppen azokat a területeket gyengítené, amelyek a magyar identitást, az összetartozást és a nemzeti büszkeséget erősítik.
A magyar kultúra azonban nem alkalmi viselet, és nem is útszéli elszáradt kóró, hanem a mindennapi létünk, évszázadok, ezredek öröke”
– hangsúlyozta Hankó.
A miniszter emlékeztetett: az elmúlt években 650 milliárd forint jutott kulturális fejlesztésekre, amelyeknek eredménye a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, az Opera, a Szépművészeti Múzeum, valamint a vidéki színházak felújítása és bővítése. A következő évtizedben a kormány további 850 milliárd forintot fordít kulturális célokra szerte a Kárpát-medencében.
A miniszter leszögezte:
Nem hagyjuk a magyar családokat, mi nem migrációt akarunk, amit Brüsszel diktál, hanem erősödő magyar családokat.”
Példaként említette a családi adóforradalmat, amely 2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanyának biztosít egész életre szóló szja-mentességet.
A kormány számításai szerint az egygyermekes családok havonta 119 ezer, a kétgyermekesek 149 ezer, a háromgyermekesek pedig 208 ezer forinttal járnak jobban a jelenlegi adókedvezményeknek köszönhetően. Hankó Balázs szerint a Tisza Párt ezt mind elvenné, sőt a progresszív adózással további terheket rakna a családokra.
Tessék választani!”
– zárta bejegyzését.