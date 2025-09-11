Amíg az ellenzék és a hozzájuk köthető média kamu közvélemény-kutatásokkal próbálja bizonygatni esélyességét, a valóság egyre inkább a felszínre tör. Most már a saját oldaluk egyik ismert arca, Hann Endre is elismerte: megtört a Tisza Párt lendülete.

Hann Endre. Fotó: Origo

Ki is az a Hann Endre?

Hann Endre szociológus, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője. Az ellenzéki körökben régóta hivatkozási alapnak számítanak a felmérései, amelyeket gyakran idéznek a kormánykritikus médiumok. Most azonban ő maga mondta ki, amit a számokból már mindenki lát: a Tisza Párt támogatottsága megállt a növekedésben.

Az idézet, amit nem lehet kimagyarázni

Hann Endre a következőképpen fogalmazott a Klubrádióban:

Tehát azért itt lehet sokféleképp értelmezni, de kétségtelen, ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Pártnak a lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és egy ilyen növekvő támogatást mutatott…”

Ez az idézet – ami a felvétel 60. percének 30. másodperce körül hangzik el – világosan mutatja: még a baloldali elemzők sem tudják tovább tartani a látszatot.

Kamu mérések helyett valóság

Az ellenzéki médiában rendre megjelennek olyan közvélemény-kutatások, amelyek a Tisza Párt szárnyalását hirdetik. Ugyanakkor, ha valaki megnézi a hiteles választási eredményeket, vagy meghallgatja az ellenzéki szakértőket, rögtön kiderül, hogy más a helyzet. Nem a „győztes széria” folytatódik, hanem a lendület megtorpanása figyelhető meg.

Kinek jó ez a színjáték?

A kamu felmérések célja egyértelmű: lelkesíteni az ellenzéki tábort és bizonytalanságot kelteni a választókban. Csakhogy ez a stratégia most saját maguk ellen fordul. Amikor a saját szakértőjük, Hann Endre mondja ki az igazságot, már nem lehet mással takarózni.

Kormányzati stabilitás vs. ellenzéki bizonytalanság

Miközben az ellenzéki pártok egymás között marakodnak, és a közvélemény felé torz képet próbálnak mutatni, addig a kormány továbbra is stabilan és következetesen képviseli a magyar emberek érdekeit. A választók többsége tisztán lát: a Tisza Párt lendülete kifulladt, a Fidesz viszont folyamatosan biztosítja az ország fejlődését és stabilitását.