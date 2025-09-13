Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lebuktak az ukránok: nagyon súlyos dologgal vádolják őket

Hann Endre

Hann Endre vallomással felérő mondatai a Fidesz-Tisza versenyről

45 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amíg az ellenzék kamu közvélemény-kutatásokkal próbálja bizonyítani esélyességét, a saját embereik is egyre inkább jelzik az igazságot. Hann Endre, a Medián vezetője saját adatai béklyójába került. A valóság tehát mást mutat, mint amit a baloldali propaganda sulykol.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hann EndreFideszadatok

Péntek reggel durva összeomlás történt az ATV stúdiójában. Hann Endre már az adás elején belezavarodott a saját számaiba, és többször is Fidesz-vezetésről beszélt. Könnyen lehet, hogy az egy éve (ismét) működő manipulációs kerekasztal újabb lebukásáról van szó – írta meg a szombati Magyar Nemzet.

Hann Endre, Szuverenitásvédelmi, képernyőkép
Hann Endre nem adós a meredek elszólásokkal.
Képernyőkép
Fotó: https://szuverenitasvedelmihivatal.hu/

Nem túl nehéz, rávezető jellegű kérdést kapott Hann Endre péntek reggel az ATV stúdiójában, ahogyan a lap idézi a műsort: 

„Mekkorák a szavazótáborok? Mit mérnek?”

A balliberális oldal tanácsadója viselkedése olybá tűnt a lap szerint, mintha a saját kutatásuk eredményeit nem ismerné, vagy nem tudta megismételni a már nyilvános adatokat, a Magyar Nemzet próbálta szó szerint idézni Hannt:

„Hát kiegy… ööö… aaa…ugye hát a, hogyha a teljes népességet nézzük, akkor 37 százalékon áll a Fide, aaa. a Fidesz, Tisza Párt, és 30 százalékon a Fidesz”. Mindeközben a Medián vezetője folyamatosan a papírjait nézegette, és így állított előbb kétszer is fideszes vezetést, hogy aztán korrigálja magát.

Szintén érdekes, hogy a gondolatmenet kezdetén a „kiegy…” mondatkezdés éppen úgy hangzik, mintha a kiegyenlített szót akarná használni Hann, hogy aztán gyorsan lefagyjon, majd újra belezavarodjon a saját adataiba veti fel a Magyar Nemzet.

Ki is az a Hann Endre?

Hann Endre szociológus, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője. Az ellenzéki körökben régóta hivatkozási alapnak számítanak a felmérései, amelyeket gyakran idéznek a kormánykritikus médiumok. Most azonban ő maga mondta ki, amit a számokból már mindenki lát: a Tisza Párt támogatottsága megállt a növekedésben.

Az idézet, amit nem lehet kimagyarázni

Hann Endre a következőképpen fogalmazott a Klubrádióban:

Tehát azért itt lehet sokféleképp értelmezni, de kétségtelen, ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Pártnak a lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és egy ilyen növekvő támogatást mutatott…”

Ez az idézet – ami a felvétel 60. percének 30. másodperce körül hangzik el – világosan mutatja: még a baloldali elemzők sem tudják tovább tartani a látszatot.

Kamu mérések helyett valóság

Az ellenzéki médiában rendre megjelennek olyan közvélemény-kutatások, amelyek a Tisza Párt szárnyalását hirdetik. Ugyanakkor, ha valaki megnézi a hiteles választási eredményeket, vagy meghallgatja az ellenzéki szakértőket, rögtön kiderül, hogy más a helyzet. Nem a „győztes széria” folytatódik, hanem a lendület megtorpanása figyelhető meg.

Kinek jó ez a színjáték?

A kamu felmérések célja egyértelmű: lelkesíteni az ellenzéki tábort és bizonytalanságot kelteni a választókban. Csakhogy ez a stratégia most saját maguk ellen fordul. Amikor a saját szakértőjük, Hann Endre mondja ki az igazságot, már nem lehet mással takarózni.

Kormányzati stabilitás vs. ellenzéki bizonytalanság

Miközben az ellenzéki pártok egymás között marakodnak, és a közvélemény felé torz képet próbálnak mutatni, addig a kormány továbbra is stabilan és következetesen képviseli a magyar emberek érdekeit. A választók többsége tisztán lát: a Tisza Párt lendülete kifulladt, a Fidesz viszont folyamatosan biztosítja az ország fejlődését és stabilitását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!