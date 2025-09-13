Hann Endre vallomással felérő mondatai a Fidesz-Tisza versenyről

Péntek reggel durva összeomlás történt az ATV stúdiójában. Hann Endre már az adás elején belezavarodott a saját számaiba, és többször is Fidesz-vezetésről beszélt. Könnyen lehet, hogy az egy éve (ismét) működő manipulációs kerekasztal újabb lebukásáról van szó – írta meg a szombati Magyar Nemzet.

Hann Endre nem adós a meredek elszólásokkal.

Képernyőkép

Fotó: https://szuverenitasvedelmihivatal.hu/

Nem túl nehéz, rávezető jellegű kérdést kapott Hann Endre péntek reggel az ATV stúdiójában, ahogyan a lap idézi a műsort:

„Mekkorák a szavazótáborok? Mit mérnek?”

A balliberális oldal tanácsadója viselkedése olybá tűnt a lap szerint, mintha a saját kutatásuk eredményeit nem ismerné, vagy nem tudta megismételni a már nyilvános adatokat, a Magyar Nemzet próbálta szó szerint idézni Hannt:

„Hát kiegy… ööö… aaa…ugye hát a, hogyha a teljes népességet nézzük, akkor 37 százalékon áll a Fide, aaa. a Fidesz, Tisza Párt, és 30 százalékon a Fidesz”. Mindeközben a Medián vezetője folyamatosan a papírjait nézegette, és így állított előbb kétszer is fideszes vezetést, hogy aztán korrigálja magát.

Szintén érdekes, hogy a gondolatmenet kezdetén a „kiegy…” mondatkezdés éppen úgy hangzik, mintha a kiegyenlített szót akarná használni Hann, hogy aztán gyorsan lefagyjon, majd újra belezavarodjon a saját adataiba veti fel a Magyar Nemzet.

Ki is az a Hann Endre?

Hann Endre szociológus, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője. Az ellenzéki körökben régóta hivatkozási alapnak számítanak a felmérései, amelyeket gyakran idéznek a kormánykritikus médiumok. Most azonban ő maga mondta ki, amit a számokból már mindenki lát: a Tisza Párt támogatottsága megállt a növekedésben.

Az idézet, amit nem lehet kimagyarázni

Hann Endre a következőképpen fogalmazott a Klubrádióban:

Tehát azért itt lehet sokféleképp értelmezni, de kétségtelen, ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Pártnak a lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és egy ilyen növekvő támogatást mutatott…”

Ez az idézet – ami a felvétel 60. percének 30. másodperce körül hangzik el – világosan mutatja: még a baloldali elemzők sem tudják tovább tartani a látszatot.