Harcosok Klubja

Harcosok Klubja: a munkát elvégezzük, a választást megnyerjük!

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborban mondta el, miért miért csinálják, amit csinálnak és mi ellen dolgoznak a Harcosok.
Harcosok KlubjaFideszprogramtervCsináljukMenczer Tamás

Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborból jelentkezett, ahol röviden, frappánsan elmondta, hogy miért is csinálják, amit most csinálnak. Az ellenzéki oldal vezető ereje mind személyek, mind programterv terén csehül állnak. Közben pedig úgy tesznek, mintha mindenhez (is) értenének, közben pedig letagadják, amit elkottyantanak.

Harcosok Klubja, Menczer tamás
A Harcosok Klubja edzőtábor elindult, Menczer a színpadon.
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Harcosok Klubja: ezért csináljuk

Ahogyan a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sorolta az okokat, hogy miért csinálják, amit csinálnak és mi ellen dolgoznak a Harcosok:

  • Tarr „választás után mindent lehet” Zoltán elmondta az ő saját csodálatos szájával, először is átverjük az embereket,
  • nem mondunk el semmit, és amit nem mondunk el, az az, hogy mocskos nagy adóemelésre készülünk, aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, azt kegyetlenül megadóztatják,
  • az áfát nem csökkentik, adó föl, áfa marad,
  • a társasági adót 25%-ra akarják emelni, vállalkozásoknak kampó, tőkejövedelmet brutálisan megadóztatnák,
  • Magyar Péter elmondta, levesznek az orosz gázról, a rezsi megy három és félszer magasabb sávba,
  • levesznek az orosz olajról, 1000 forint a benzin és a gázolaj.

„Jó napot kívánok! Na, azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg.”

– zárta bejegyzését Menczer.

 

