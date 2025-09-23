Szánthó Miklós: Elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk

A Harcosok órája keddi adásának első vendége Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője volt.

Fotó: YouTube/Harcosok órája

Pócs kemény szavakkal illette a baloldali ellenzéket:

„A 2002-es választások alkalmával is ugyanezt tette az ellenzék, amit most, hazugságokra építette kampányát. Felhívta a figyelmet, hogy akkoriban

Lamperth Mónika, aki belügyminiszter volt, azt üzente híveinek: Bármit szabad, választást kell nyerni, majd utána ráérünk bíróságra járni. Látszik, hogy egy tőröl fakadnak, most is ezt teszik.

Nem az számít az ellenzéknek, mi igaz, mi nem, valakit le kell járatni, sárba tiporni, utána lehet bíróságra járni."

Pócs János Magyar Péterről és követőiről

A képviselő elmondta:

„Az emberek nézik Magyar Péter különböző megnyilvánulásait és fórumait és nem látnak mást, csak azt látják, hogy hogyan kel utálni, gyűlölni Orbán Viktort, a Fideszt. Semmi másra nem építenek.”

A képviselő elmondta, azt nem tudják elmondani ezek az emberek, hogy mivel lesz nekik jobb, ha nem a Fidesz kormányoz, ahogyan fogalmazott:

„Magyar Péter reggel fogmosás közben a tükörben elkezdi gyakorolni, hogy az adócsökkentés kormánya leszünk, közben kiderül hogy adót fognak emelni, sőt manapság már fórumokat tartanak róla.”

A Tisza Párt aktivistái is a kétkulcsos adó mellett érvelnek

Pócs János lakossági fórumon szembesült azzal, hogy a Tisza szimpatizánsai is a kétkulcsos adó mellett érvelnek.

Szemléletbeli különbség van a Fidesz és a Tisza adó elképzelései között. A képviselő próbálta elmagyarázni a tiszásoknak, hogy a mostani rendszerben, aki többet dolgozik, az többet is keres és többet adózik.

A Fidesz megtisztította a gazdaságot, például az online pénztárgépekkel.

A mostani alacsony nyugdíjak egyik oka, hogy amikor dolgoztak, feketén fizettek és ez most csapódik le. Ugyanezt a rendszert akarják most visszahozni ellenzéki oldalon.

A másik érvük az volt az adóemelés mellett, hogy nehéz helyzetben van a gazdaság, amire elmondta Pócs, hogy több alkalommal is volt erre példa, azonban

a Fidesz elve az, hogy amikor rossz a gazdasági helyzet, akkor nem elvenni kell, hanem adni.

9 százalékra csökkentették a társasági adót és zúdultak be a befektetők.