Szánthó Miklós: Elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk

A Harcosok órája keddi adásának első vendége Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője volt.
Pócs kemény szavakkal illette a baloldali ellenzéket:
„A 2002-es választások alkalmával is ugyanezt tette az ellenzék, amit most, hazugságokra építette kampányát. Felhívta a figyelmet, hogy akkoriban
Lamperth Mónika, aki belügyminiszter volt, azt üzente híveinek: Bármit szabad, választást kell nyerni, majd utána ráérünk bíróságra járni. Látszik, hogy egy tőröl fakadnak, most is ezt teszik.
Nem az számít az ellenzéknek, mi igaz, mi nem, valakit le kell járatni, sárba tiporni, utána lehet bíróságra járni."
A képviselő elmondta:
„Az emberek nézik Magyar Péter különböző megnyilvánulásait és fórumait és nem látnak mást, csak azt látják, hogy hogyan kel utálni, gyűlölni Orbán Viktort, a Fideszt. Semmi másra nem építenek.”
A képviselő elmondta, azt nem tudják elmondani ezek az emberek, hogy mivel lesz nekik jobb, ha nem a Fidesz kormányoz, ahogyan fogalmazott:
„Magyar Péter reggel fogmosás közben a tükörben elkezdi gyakorolni, hogy az adócsökkentés kormánya leszünk, közben kiderül hogy adót fognak emelni, sőt manapság már fórumokat tartanak róla.”
Pócs János lakossági fórumon szembesült azzal, hogy a Tisza szimpatizánsai is a kétkulcsos adó mellett érvelnek.
Szemléletbeli különbség van a Fidesz és a Tisza adó elképzelései között. A képviselő próbálta elmagyarázni a tiszásoknak, hogy a mostani rendszerben, aki többet dolgozik, az többet is keres és többet adózik.
A Fidesz megtisztította a gazdaságot, például az online pénztárgépekkel.
A mostani alacsony nyugdíjak egyik oka, hogy amikor dolgoztak, feketén fizettek és ez most csapódik le. Ugyanezt a rendszert akarják most visszahozni ellenzéki oldalon.
A másik érvük az volt az adóemelés mellett, hogy nehéz helyzetben van a gazdaság, amire elmondta Pócs, hogy több alkalommal is volt erre példa, azonban
a Fidesz elve az, hogy amikor rossz a gazdasági helyzet, akkor nem elvenni kell, hanem adni.
9 százalékra csökkentették a társasági adót és zúdultak be a befektetők.
„Bármilyen adócsomagot akarnak, mi folyamatosan adót csökkentünk, ők pedig adót akarnak emelni”
– reagált Pócs, majd elmondta:
„Álljanak bele a Tiszások, töltsék ki a nemzeti konzultációt és vállalják fel a véleményüket. Nekünk ez egy iránytű, azon az úton fogunk menni, amelyet az emberek többsége meghatároz.
A tiszások az irigységre és a rosszindulatra építenek.”
Ahogyan fogalmazott:
„Akiknek jobban, megy, azok meg rohadjanak meg” – idézte az elhangzott tiszás véleményt.
„Hát ki fél itt? Ők félnek, ők járnak testőrökkel, és Ruszin sem a VIII. kerületben sétálva ment fegyverrel, hanem a saját lakossági fórumán, ahova egyébként regisztrálva lehet bemenni, de ő tettre készen, csőre töltött fegyverrel volt ott”
– hívta fel a figyelmet.
Pócs János nem tapasztalta egyetlen politikus esetében sem, hogy fegyverrel a zsebében járt-kelt
„Nálunk a Jászságban megjelent már Horn Gyula, Medgyessy Péter, soha nem járkáltak fegyverrel.
Ha Ruszin úgy érzi, hogy fél, akkor fogadjon egy testőrt, aki szépen beáll a sarokba és ha kell, akkor közbelép, de ő egy csőretöltött fegyverrel jár”
– hangsúlyozta Pócs János.
Pócs János szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter foggal-körömmel védi Ruszint. A képviselő sokat gondolkodott ezen a kérdésen, de szerinte egy magyarázat biztosan van, ahogyan fogalmazott:
„Egészen biztos, hogy Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs, aki bármikor, bármilyen aljasságra képes. Ő a kapcsolattartó.
Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy az ukrán politika mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meg tudja buktatni a magyar kormányt”
– jelezte.
A Tisza Párt országgyűlési képviselői-jelöltjeiről és azok kiválasztásáról Pócs János közölte: szerinte nem igaz az, hogy demokratikus úton lesznek kiválasztva a jelöltek. Magyar Péter már tudja, hogy ki, hol indul és ez csak egy színjáték. Bohócot csinál az emberekből.
Azt is hozzátette:
a mi köreinkben megvan a bizalom, az ő köreikben nincs, ugyanis az ő köreikből tudja, hogy a jelöltek már régen megvannak.
Magyar Péternél a fiókban már itt vannak a boratékok a jelöltek nevével.
Akkor is bohócot csinált az emberekből, amikor azt mondta, nem lesz EU-s képviselő, majd egy színjáték után mégis az lett – tette hozzá.
Az egész előválasztósdi egy kamu
– értett egyet a műsorvezetővel Pócs.
A Harcosok órája keddi adásának második vendége Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója volt.
Az Alapjogokért Központ indított egy kampányt szeptember 16-án a röszkei csata évfordulójából kiindulva azért, hogy felhívja a figyelmet a nagyon is velünk lévő migrációnak a veszélyeire.
„Azóta a klímahisztéria, utána a Covid, utána az ukrajnai háború, és ezek az általánosságban az európai közéletben meg
a magyar közéletben is azért a migráció problémájának a zaját elnyomták.
Már-már úgy érezheti az egyszeri magyar állampolgár, hogy igazából migrációs probléma már nincsen, a válságot
Magyarország megoldotta, van jogi meg fizikai határzár, nincs itt semmi látnivaló”
– hangsúlyozta Szánthó Miklós.
„Ez nem így van. Az, hogy most biztonságban élünk, köszönhetően annak, hogy Magyarország a zéró migráns politikáját folytatja, ellentétben Nyugat-Európával, az egyáltalán nem természetes, egyáltalán nem magától értetődő.
Erre hívja fel a központ kampánnyal a figyelmet, merthogy csak egy rossz választás, és mi is bevándorló ország leszünk”
– hívta fel a figyelmet a veszélyre.
Szánthó Miklós a migráció témájával kapcsolatban megjegyezte:
„Ez egy forró téma, és
a veszély az, hogy ez is a brüsszeli-terv része volt, és ez a kívánságlista most ott van Magyar Péternél.”
„Ha elfogadták Magyar Péterék Brüsszel adóemelési tervét és a rezsicsökkentés eltörlését, a gender ideológia terjesztését és az ukrán háborúba való bevonódásba vagy az ukrán EU csatlakozására vonatkozó tervét,
akkor senki sem képzeli azt, hogy majd a migrációval kapcsolatban mondanak nemet Brüsszelnek?”
– világított rá Szánthó Miklós.
Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatban Szánthó Miklós elmondta, nem fogják kiadni Magyarországnak Magyar Pétert, ugyanis:
„Ott áll mögötte a brüsszeli nagykoalíció, az Európai Néppárt, a kommunisták (akiknek külön frakciójuk van az EP-ben). A politikát is emberek alkotják, emberi motivációkkal,
Magyar Pétert pedig, akár egy prostituáltat, futtatják, ezért cserébe védelmet is biztosítanak számára. Ám ennek a védelemnek ára van, jattolni kell: a magyar nemzeti érdeket adja cserébe a Tisza Párt elnöke”
– fogalmazott Szánthó Miklós.
Kiemelte, Magyar Péter nem képes a nemzeti érdekeket képviselni, nem érti a világ dolgait, neki egyszerűen minden brüsszeli kérést teljesítenie kell.
Szánthó Miklós a műsorban elmondta, hogy a baloldal olyan hergelő, fake news kampányt folytat, ami ellen fel kell lépni.
Megjegyzezte, az ellenzék a hódmezővárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságát is politikai célokra használta fel, miközben magánéleti okokból vetett véget az életének.
„Amikor ördögként fested le a politikai ellenfeled és pisztollyal jársz a lakossági fórumokra, az elő tud hívni olyan dolgokat, mint ami Charlie Kirkkel történt”
– hangsúlyozta.
„A nyáron már lehetett érezni, hogy visszaerősödött a Fidesz–KDNP, ugyanakkor ne üljünk fel ennek, mert még
olyan hat és fél hónap áll előttünk, ami nagyon durva lesz, látva a bolsevik stílusú lejárató kampányokat a baloldaltól”
– mutatott rá.
Megállapította, hogy a magyar jobboldal nyerte a nyarat, a digitális térben történő erőnyerés is látszik, de a való életben is egyértelmű, hogy
a magyar jobboldal jobban szervezett, erőteljesebb.
Magyar Péter nyugdíjakkal kapcsolatos bejelentésével kapcsolatban közölte, úgysem az igazat mondja el, ahogyan a megszorításokról szóló terveik is csak azért derültek ki, mert kiszivárogtak.
Az Alapjogokért Központ igazgatója megjegyezte, a fentieket igazolja Bod Péter Ákos mondatai is, miszerint
„a megszorításokat folytatni kell, amiről a Tisza Párt elnöke nagyon bölcsen, nem beszél; és ők pedig mint elemzők sosem kérdeznek rá Magyar Péternél, de összenéznek és tudják, miről van szó.”
Szánthó Miklós a fentiekről szólva hozzátette, „ha nem Jakab Péter vagy Márki-Zay Péter után lennénk, akkor azt mondanám, ilyen a világon nincs.”
A Magyar Pétert körülvevő szakértők, mint a Surányi György, Kéri László, Bod Péter Ákos, Lengyel László olyanok, mint egy kommunista panoptikum – tette hozzá.