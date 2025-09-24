Bende Balázs és Kocsis Máté a Harcosok Órájában leplezi le az álhíreket

– Összegyűltek a Ferenciek terére ismét hergelni Hadházyék, de zavarta az ő gyülekezeti jogukat, hogy harangozni mert valaki. Majd bementek a templomba és még a papot is ki akarták rángatni, számonkérni, hogy miért merték zavarni a gyűlést – reagált Bende Balázs újságíró Hadházy Ákos legújabb akciójára, ahol nekirontottak egy papnak, miután szerintük szándékosan megzavarták a gyűlést hagos harangozással.

Németh Balázs ezután meredekebb témára váltott, Magyar Péter ugyanis újabban Orbán Viktort kartonképmásával beszélget. – Múzsaként beszélget ezzel a karton Orbán Viktorral, mondhatjuk, ez már szinte szerelem. Van a családban, aki lélekbúvárkodással foglalkozik, ő már felállított egy diagnózist, de lassan itt az ideje egy következőnek. Ez az ember akar országot vezetni és tőle várják – ahogy ő fogalmaz – a működővé tételét? – tette fel a kérdést Bende Balázs.

Arra a felvetésre, hogy még a jobboldaliak is szeretnék, hogy vitázzon Magyar Péterrel Orbán Viktor, a műsorvezető emlékeztetett, a miniszterelnök mindig elmondja, hogy vitázni csak a brüsszeli gazdáival lehet vagy érdemes.

– Ezt bizonyítja az is, hogy miért nem függesztették fel Magyar Péter mentelmi jogát – jegyezték meg.

– Három frontos ember mentelmi jogát tárgyalták kedden Brüsszelben, Magyar Péter mellett Ilaria Salis és Dobrev Klára, akikben az a közös, hogy Magyarország érdekeit ássák alá folyamatosan – fűzte hozzá az újságíró, aki Ilaria Saris kapcsán kiemelte, Brüsszelben törvényessé tették az erőszakot és a terrorizmust.

Hajtóvadászatra jöttek Budapestre, ruházat és kinézet alapján vertek agyba-főbe embereket, majd megválasztják EP képviselőnek, mondván, hogy politikai véleménynyilvánítás része.”

– Teljesen jól tette a miniszterelnök, amikor azt mondta ezekre a szervezetekre, hogy Amerika példáját követve terrorszervezeteknek kell nyilvánítani az ilyen csoportosulásokat.

Felidézték, hogy idehaza bűnszervezetként elkövetett életveszélyt okozó bűncselekmény miatt 11 év büntetést kértek Ilaria Salisra az ügyészek, Brüsszelben viszont mindez nem számít. Németh Balázs szerint nem állunk messze attól, ami Amerikában, Charlie Kirkkel történt. – Mondjuk ha nem tetszik neki egy jobboldali patrióta képviselő mondanivalója, akkor feláll és megveri? Látványos a józan ész és a demokrácia elbillenése, az egyik oldalnak mindent szabad, a másiknak kuss a neved? – tette fel a kérdést Bende Balázs.

A baloldal által gerjesztett Semjén Zsolt elleni lejáratókampány kapcsán leszögezték, a gyűlöletkeltők úgy támadták Semjén Zsoltot, hogy fel sem merült egyetlen jobboldali politikus neve sem a Szőlő utcai pedofilbotrány kapcsán.

Bende Balázs szerit a DK és szövetségesei szándékosan hergelik a saját táborukat, a liberális sajtó pedig minden eszközzel ezeket a hamis vádakat harsogja. – Most már ott tartunk, hogy vérdíjat tűznek ki bármiféle információért, csak hogy legyen mivel támadni a kormányt – fogalmaztak, kiemelve, hogy az ellenzék már csak primitív szlogenekre redukálja a politikai vitát, valódi bizonyítékot viszont nem tudnak felmutatni.