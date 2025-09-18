Harcosok órája: Nagy János államtitkár és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő Németh Balázs vendége

A Fidesz-KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióüléséről jelentkezett a Harcosok órája, Németh Balázs műsorvezető vendégei Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, a Digitális Polgári Körök koordinátora leszögezte:

Harcolnunk kell az igazságért és a hazugságok ellen. Magyarország előtt két út áll: az egyik a brüsszeli globalisták útja, a másik pedig a magyar nemzeti út.”

Németh Balázs elárulta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű helyzetértékelésében már bemutatta a győzelmi tervet, meglátása szerint igencsak meggyőző volt.

Nagy János a Digitális Polgári Körök szombati találkozója kapcsán arról beszélt, hogy óriási érdeklődés, az eseményen a beszédek mellett zenei produkciókra is lehet számítani. Mint fogalmazott:

Fontos, hogy legyen egy olyan erős, nemzeti politikai közösség, amely megvédi Magyarország békéjét és biztonságát.”

A miniszterelnök beszédében szó esett a Tisza Párt adóemelési terveivel kapcsolatos nemzeti konzultáció is, az államtitkár leszögezte, hogy a konzultáció egy fontos eszköz, hogy a kormány megtudja az emberek véleményét.

Nem szeretnénk abba a hibába esni, mint 2006-ban, hogy a magyarok olyan emberre adják a voksukat, aki átveri őket”

– tette hozzá.

Nagy János szerint az emberekkel tudatni kell, hogy a kormány politikája az adócsökkentés, míg a Tisza Párté az adóemelés. Emlékeztetett, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, hogy nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbukna.

Ezek baljós mondatok”

– vélekedett az államtitkár.

A műsorban elhangzottakról lapunk folyamatosan frissülő cikkben fog beszámolni.