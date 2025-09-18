Harcosok órája: Nagy János államtitkár és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő Németh Balázs vendége

A Fidesz-KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióüléséről jelentkezett a Harcosok órája, Németh Balázs műsorvezető vendégei Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, a Digitális Polgári Körök koordinátora leszögezte:

Harcolnunk kell az igazságért és a hazugságok ellen. Magyarország előtt két út áll: az egyik a brüsszeli globalisták útja, a másik pedig a magyar nemzeti út.”

Németh Balázs elárulta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű helyzetértékelésében már bemutatta a győzelmi tervet, meglátása szerint igencsak meggyőző volt.

Nagy János a Digitális Polgári Körök szombati találkozója kapcsán arról beszélt, hogy óriási érdeklődés, az eseményen a beszédek mellett zenei produkciókra is lehet számítani. Mint fogalmazott:

Fontos, hogy legyen egy olyan erős, nemzeti politikai közösség, amely megvédi Magyarország békéjét és biztonságát.”

A miniszterelnök beszédében szó esett a Tisza Párt adóemelési terveivel kapcsolatos nemzeti konzultáció is, az államtitkár leszögezte, hogy a konzultáció egy fontos eszköz, hogy a kormány megtudja az emberek véleményét.

Nem szeretnénk abba a hibába esni, mint 2006-ban, hogy a magyarok olyan emberre adják a voksukat, aki átveri őket”

– tette hozzá.

Fidesz az adócsökkentést és a tulajdont támogatja

Nagy János szerint az emberekkel tudatni kell, hogy a kormány politikája az adócsökkentés, míg a Tisza Párté az adóemelés. Emlékeztetett, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, hogy nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbukna.

Ezek baljós mondatok”

– vélekedett az államtitkár, aki arra is kitért, a konzultáció nem egy pártról, hanem Magyarország jövőjéről szól. – Arról szól, hogy brüsszeli nyomásra bevetnek-e olyan adókat, amivel a magyarok veszítenek, míg a nemzetközi cégek nyernek – mutatott rá.

A rezsicsökkentés kapcsán emlékeztetett, hogy a Tisza Párt azt meg akarja szüntetni. Míg az Otthon start program apropóján jelezte, hogy a Fidesz a tulajdont támogatja, míg a baloldal a bérlakás rendszert erőlteti.

Az államtitkár szerint mindegy mit mond Magyar Péter az Otthon startról, a brüsszeliek azt fogják mondani neki, hogy szüntesse meg a programot. Arról, hogy Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke a Bokros-csomagot éltette, Nagy János elmondta:

azt a csomagot védi, ami rengeteg problémát okozott.”

Annak kapcsán, hogy Magyar Péter már többször is összekeverte, hogy melyik vármegyében járt, Nagy János megjegyezte, hogy a Tisza Párt elnöke bebizonyította már számtalanszor, hogy úgy akarja a műveltségét fitogtatni, hogy az valójába lenne.

A kormánypártok helyzete kapcsán kifejtette: jobbak, mint fél éve voltak, de még nem olyan jók, mint fél év múlva lesznek. Hozzáfűzte: van ajánlatuk a magyar embereknek és terveik a családtámogatásról, az otthonteremtésről.

Arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy lakossági fórumon fegyvert viselt, az államtitkár közölte: