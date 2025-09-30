Harcosok órája: változások kora Európában

Hírlevél

Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter az adás vendége. Egy műsor azoknak, akiket az igazság érdekel. A mai Harcosok órája adásban Németh Balázs vendége elemzi az európai politikai, gazdasági helyzetet, kövesse nálunk frissülő cikkünkben.
A mai Harcosok órája adásban Németh Balázs vendége elemzi az európai politikai, gazdasági helyzetet. Ahogyan lapunk korábban megírta, Bóka János a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új tanulmányára, amely a magyar energiaellátás és versenyképesség helyzetét vizsgálta.

Bóka János a Harcosok órája műsorban is a változásokról beszél
Fotó: Szabolcs Jánosi / Facebook/Bóka János

„Magyarországnak kell a gazdasági teljesítmény legnagyobb kiesésével számolnia, ha EU-szerte leállítanák az orosz földgázszállítást, ez a GDP 4 százalékát is meghaladná”

– idézte Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a Nemzetközi Valutaalap friss elemzését.

Várhatóan erről és számos más európai kérdésről is szó lesz. Cikkünk frissül.

Bóka Jánosa Harcosok órája műsorban: most kellene szóljanak a riasztó szirénák Brüsszelben

Magyar Péter bíróságokat kritizáló nyilatkozatára – a Tisza Párt vezérének nem tetsző ítéletet hozott a Törvényszék – a miniszter elmondta:

„Kíváncsi vagyok, hogy amikor 30 aktivistát bevezényelnek a tárgyalóterembe és az ellenzék vezetője közli, hogy a választások után rendet tesz a bíróságok között, akkor Brüsszelben meg kellene szólaljanak a riasztó szirénák, mikor jönnek a tiltakozások?”

Azt is hozzátette, tiltakoznia kellene azoknaka  civil szervezeteknek is Magyar Péter magatartása ellen, akik eddig napi szinten aggódtak a magyar bíróságok függetlenségéért.

 

A műsort itt tekintheti meg:

 

