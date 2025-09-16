A legdurvább videók a déli határzárról – tíz éve őrizzük Európa biztonságát

Történelmi jelentőségű döntést hozott tíz évvel ezelőtt Magyarország, amikor bejelentette a déli határ lezárását. Orbán Viktor lépéséért akkor hazai és nemzetközi támadások özöne zúdult a magyar kormányfőre, mára azonban a történelem bebizonyította: Orbán Viktor döntése helyes volt. Azóta több uniós ország is hasonló határvédelmi intézkedéseket vezetett be.

Tíz év telt el azóta, hogy Magyarország történelmi lépésként lezárta a déli határát. Fotó: Nur Photo/Guillaume Pinon

Érdemes azonban megnézni, hogy mit kellett elszenvedniük a magyar rendőröknek az elmúlt tíz évben a határon. A röszkei csata mellett számos támadásról készült felvétel.

A kormány által készített videón például fegyveres migránsok láthatók.

Előfordult az is, hogy embercsempészek lőttek rendőrökre magyar közúton.

Máskor az embercsempészek gépkarabéllyal biztosították a migránsok határsértését.

Az alábbi felvételen jól látszik, hogy kicsit sem egyedi esetről volt szó:

A rendőrség videóján az látható, hogy botokkal, kövekkel, csúzlikkal és létrákkal felszerelkezett, érthetetlenül és artikulálatlanul üvöltöző migránsok támadták meg a magyar határt és a határt védő rendőröket és katonákat is.

A kormány által készített másik felvételen arról számolnak be, hogy a migránsok alagutat ásnak, létrákkal támadják meg a rendőröket.

A migránsok azonban nem csak a rendőreinkre támadtak, szerb oldalon például rendszeresen lövöldöztek lakott területen belül.

Három évvel ezelőtt a bevándorlók még a kerítés szerbiai oldalán voltak, és amikor meglátták a közeledő rendőrautót, fagyott földdarabokat dobáltak át a kerítés fölött. A rendőrök nem sérültek meg, de a rendőrautó igen.

2021-ben 30 nap alatt csak Ásotthalomnál 5 esetben támadtak magyar rendőrökre és katonákra az illegális bevándorlók.

A kormány által posztolt Facebook-felvételen az látható, ahogyan a bevándorlók – kreativitásukat bevetve – megpróbálnak átjutni a kerítésen.

A Kékfény stábja egy dokumentumfilmet is készített az elfogásokról. Íme:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Nur Photo/Guillaume Pinon)