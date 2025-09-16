Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

Orbán Viktor

A legdurvább videók a déli határzárról – tíz éve őrizzük Európa biztonságát

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tíz év telt el azóta, hogy Magyarország történelmi lépésként lezárta a déli határát – Orbán Viktor döntését akkor hazai és nemzetközi támadások érték, mára azonban számos uniós ország követte a magyar példát. A határvédelemért dolgozó rendőrök és katonák azonban az elmúlt évtizedben számtalan erőszakos támadással néztek szembe: fegyveres migránsok, embercsempészek lövései, botokkal, kövekkel és létrákkal felszerelt csoportok ostroma mutatja, milyen árat kellett fizetni a határ védelméért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktormigránshatárMagyarország

Történelmi jelentőségű döntést hozott tíz évvel ezelőtt Magyarország, amikor bejelentette a déli határ lezárását. Orbán Viktor lépéséért akkor hazai és nemzetközi támadások özöne zúdult a magyar kormányfőre, mára azonban a történelem bebizonyította: Orbán Viktor döntése helyes volt. Azóta több uniós ország is hasonló határvédelmi intézkedéseket vezetett be. 

migráns, migráció, határzár, határ, orbán viktor
Tíz év telt el azóta, hogy Magyarország történelmi lépésként lezárta a déli határát. Fotó: Nur Photo/Guillaume Pinon

Érdemes azonban megnézni, hogy mit kellett elszenvedniük a magyar rendőröknek az elmúlt tíz évben a határon. A röszkei csata mellett számos támadásról készült felvétel.

A kormány által készített videón például fegyveres migránsok láthatók.

Előfordult az is, hogy embercsempészek lőttek rendőrökre magyar közúton.

Máskor az embercsempészek gépkarabéllyal biztosították a migránsok határsértését.

Az alábbi felvételen jól látszik, hogy kicsit sem egyedi esetről volt szó:

A rendőrség videóján az látható, hogy botokkal, kövekkel, csúzlikkal és létrákkal felszerelkezett, érthetetlenül és artikulálatlanul üvöltöző migránsok támadták meg a magyar határt és a határt védő rendőröket és katonákat is.

A kormány által készített másik felvételen arról számolnak be, hogy a migránsok alagutat ásnak, létrákkal támadják meg a rendőröket.

A migránsok azonban nem csak a rendőreinkre támadtak, szerb oldalon például rendszeresen lövöldöztek lakott területen belül.

Három évvel ezelőtt a bevándorlók még a kerítés szerbiai oldalán voltak, és amikor meglátták a közeledő rendőrautót, fagyott földdarabokat dobáltak át a kerítés fölött. A rendőrök nem sérültek meg, de a rendőrautó igen. 

2021-ben 30 nap alatt csak Ásotthalomnál 5 esetben támadtak magyar rendőrökre és katonákra az illegális bevándorlók.

A kormány által posztolt Facebook-felvételen az látható, ahogyan a bevándorlók – kreativitásukat bevetve – megpróbálnak átjutni a kerítésen.

A Kékfény stábja egy dokumentumfilmet is készített az elfogásokról. Íme:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Nur Photo/Guillaume Pinon)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!