Tíz éve épült a magyar határzár – így változtatta meg Európa jövőjét

Pontban 10 éve vezette be Magyarország a szigorú szabályokat az illegális bevándorlással szemben, melynek keretében a déli határkerítés felépítése mellett olyan jogi határzár is létesült, amely bűncselekménnyé tette az illegális határsértést és lényegében hermetikusan lezárta az illegális migránsok előtt Magyarország határait – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

Tíz éve épült fel a déli határkerítés, és született meg az a jogi határzár, amely bűncselekménnyé nyilvánította az illegális határátlépést. Fotó: Europress/AFP

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: ennek az új fizikai és jogi határzárnak volt az első komoly tesztje a 2015. szeptember 16-án látott röszkei összecsapás, melynek keretében illegális migránsok ezrei rohanták meg Magyarország határait, mellyel szemben

a magyar rendőrség határozottan fellépett és visszaverte.

Az ellenzék és a nyugati nyilvánosság élesen támadta emiatt Orbán Viktor és Magyarországot, azonban ez a szigorú határvédelem eredményezte azt, hogy míg sok európai ország visszafordíthatatlanul bevándorlóországgá vált, addig Magyarország ezt el tudta kerülni.

Mindent megtett az ellenzék Brüsszelért a határzár ellenében

Az elemző hozzátette: a hazai balliberális oldal mindent megtett annak érdekében, hogy Brüsszel elvárásának megfelelően Magyarország adja fel a bevándorlásellenes politikáját, azonban a nemzeti konzultációknak, és természetesen

a világos választási eredményeknek köszönhetően erre mind a mai napig nem került sor.

Deák Dániel felhívta a figyelmet a hétvégi londoni tüntetésre, amelyen több százezer elkeseredett ember tiltakozott az illegális bevándorlás ellen, amely visszafordíthatatlanul átalakította Nagy-Britannia kultúráját és társadalmát. Hasonlóan más nyugat-európai országhoz, jelentősen megnőtt a bűncselekmények száma, az erőszakos támadások száma, emellett nőtt az antiszemitizmus és a homofóbia is. Sokáig igyekeztek ezeket a statisztikákat titkolni, azonban ma már ezekben az országokban is egyre többen mondják ki, hogy

az illegális bevándorlás tönkretette ezeket az országokat és visszafordíthatatlan károkat okoztak.

Vannak ugyanakkor még olyan nyugati vezetők, akik hazugsággal vádolják Orbán Viktort azért, mert kimondja az igazságot – tette hozzá, majd kiemelte: a svéd miniszterelnök például azt írta a közösségi oldalán, hogy szerinte Orbán Viktor hazudott Svédországról, amikor a hétvégén ezt mondta: „bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak fel gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem ítéli el őket.” Az elemző elmondta: hiába tagadja a svéd kormányfő, a német Die Welt valóban közölt egy cikket arról múlt héten, hogy a svéd koalíció – köztük a svéd kormányfő – bejelentette: 13 évre csökkentik bizonyos bűncselekmények büntetőjogi felelősségre vonásának korhatárát, aminek az az oka, hogy egyre több gyermeket bérelnek fel gyilkosságokra és robbantásokra, miután Svédországban a szervezett bűnözés egyre gyakrabban toboroz fiatal lányokat – akár bérgyilkosságokra is.