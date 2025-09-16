Tíz éve épült a magyar határzár – így változtatta meg Európa jövőjét

Pontban 10 éve vezette be Magyarország a szigorú szabályokat az illegális bevándorlással szemben, melynek keretében a déli határkerítés felépítése mellett olyan jogi határzár is létesült, amely bűncselekménnyé tette az illegális határsértést és lényegében hermetikusan lezárta az illegális migránsok előtt Magyarország határait – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: ennek az új fizikai és jogi határzárnak volt az első komoly tesztje a 2015. szeptember 16-án látott röszkei összecsapás, melynek keretében illegális migránsok ezrei rohanták meg Magyarország határait, mellyel szemben
a magyar rendőrség határozottan fellépett és visszaverte.
Az ellenzék és a nyugati nyilvánosság élesen támadta emiatt Orbán Viktor és Magyarországot, azonban ez a szigorú határvédelem eredményezte azt, hogy míg sok európai ország visszafordíthatatlanul bevándorlóországgá vált, addig Magyarország ezt el tudta kerülni.
Az elemző hozzátette: a hazai balliberális oldal mindent megtett annak érdekében, hogy Brüsszel elvárásának megfelelően Magyarország adja fel a bevándorlásellenes politikáját, azonban a nemzeti konzultációknak, és természetesen
a világos választási eredményeknek köszönhetően erre mind a mai napig nem került sor.
Deák Dániel felhívta a figyelmet a hétvégi londoni tüntetésre, amelyen több százezer elkeseredett ember tiltakozott az illegális bevándorlás ellen, amely visszafordíthatatlanul átalakította Nagy-Britannia kultúráját és társadalmát. Hasonlóan más nyugat-európai országhoz, jelentősen megnőtt a bűncselekmények száma, az erőszakos támadások száma, emellett nőtt az antiszemitizmus és a homofóbia is. Sokáig igyekeztek ezeket a statisztikákat titkolni, azonban ma már ezekben az országokban is egyre többen mondják ki, hogy
az illegális bevándorlás tönkretette ezeket az országokat és visszafordíthatatlan károkat okoztak.
Vannak ugyanakkor még olyan nyugati vezetők, akik hazugsággal vádolják Orbán Viktort azért, mert kimondja az igazságot – tette hozzá, majd kiemelte: a svéd miniszterelnök például azt írta a közösségi oldalán, hogy szerinte Orbán Viktor hazudott Svédországról, amikor a hétvégén ezt mondta: „bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak fel gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem ítéli el őket.” Az elemző elmondta: hiába tagadja a svéd kormányfő, a német Die Welt valóban közölt egy cikket arról múlt héten, hogy a svéd koalíció – köztük a svéd kormányfő – bejelentette: 13 évre csökkentik bizonyos bűncselekmények büntetőjogi felelősségre vonásának korhatárát, aminek az az oka, hogy egyre több gyermeket bérelnek fel gyilkosságokra és robbantásokra, miután Svédországban a szervezett bűnözés egyre gyakrabban toboroz fiatal lányokat – akár bérgyilkosságokra is.
2024-ben Svédországban körülbelül 280, 15 és 17 év közötti lány ellen indítottak eljárást gyilkosság, gondatlanságból elkövetett emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt. A szervezett bűnözés, bűnbandák elszaporodásának hátterében pedig a sikertelen bevándorláspolitika áll – mondta Deák Dániel.
Kiemelte: az idő Orbán Viktort igazolja, amit jól jelez, hogy a 2015-ös kollégáiból szinte mára már az összes megbukott és a feledés homályába veszett.
A 2026-os választásnak is kulcskérdése lesz a migráció, ugyanis meg a kormányoldal bizonyítottan egy bevándorlásellenes politikát képvisel, addig a Magyar Péter vezette Tisza Párt egy Brüsszel-párti álláspontot képvisel és ahogy Tarr Zoltán Tisza-alelnök is elmondta, nem árulnak el mindent a terveikből a kampányban, mert abba belebuknának. Az elemző szerint ebbe a tárgykörbe tartozik a migráció ügye is, mellyel kapcsolatosan a hivatalos kommunikációban nem beszélnek őszintén a tiszások, azonban esetleges hatalomra kerülésük után az Európai Néppárt és a brüsszeli szövetségeseik elvárásait követve minden bizonnyal lazítanának a magyar migrációs szabályozáson.