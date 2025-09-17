Hidvéghi Balázs: Kezdődik a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása

Itt vagyunk a nyomdában, ahol ma indul a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása – mondta Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban, majd hozzátette:

Miért szervezünk konzultációt az adókról? Azért, mert

Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat. És ami még durvább, ezeket az adóemelési terveket el akarják titkolni a magyar emberek elől. Ez a napnál világosabban kiderült abból a felvételből, ahol Magyar Péter embere, Tarr Zoltán elmondta, hogy ezekről a dolgokról most nem szabad beszélniük, de majd a választások után mindent lehet. A tét óriási, és ez mindenkit érint.

A kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett. Mi meg akarjuk tartani az Európában rekordalacsony személyi jövedelemadót, mi továbbra is fenn akarjuk tartani a családi adókedvezményeket, az alacsony társasági adót és a rezsicsökkentést. Mindez veszélybe kerül akkor, ha a magyar ellenzék, brüsszeli nyomásra, végrehajtja az adóemeléseket. Ne engedjük, hogy így legyen!

Ne engedjük, hogy átverjenek! Ne engedjük, hogy a pénzünket az ukrán háború finanszírozására költsék! Október elején indul a konzultációs ívek postázása. Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!

– hangsúlyozta a Fidesz politikusa a videóban.