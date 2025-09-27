Itt a teljes nemzeti konzultáció! Bemutatták az összes kérdést

Teljes a lista

Így most már a konzultáció összes kérdése nyilvános, íme:

1) Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

2) Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

3) Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

4) Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?

5) Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?