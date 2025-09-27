Itt a teljes nemzeti konzultáció! Bemutatták az összes kérdést

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára meg is indokolta, miért a vállalatok társasági adójáról szól az utolsó kérdés:
Brüsszel azt sürgeti, hogy emeljük meg a társasági adót, és a magyar kisvállalkozások is fizessenek a nyugat-európai cégekhez hasonló, akár 30%-os kulcsot. Ez több százezer hazai vállalkozásnak jelentene súlyos terhet.”
Így most már a konzultáció összes kérdése nyilvános, íme:
1) Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
2) Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
3) Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
4) Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
5) Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?