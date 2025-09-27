Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Hidvéghi Balázs

Itt a teljes nemzeti konzultáció! Bemutatták az összes kérdést

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyilvánossá vált az új nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdése is, mely a társasági adóról szól. A hírt Hidveghi Balázs a közösségi oldalán ismertette. A lista ezzel teljessé vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hidvéghi BalázsBrüsszeladókedvezménytársasági adóNemzeti Konzultációadómentesség

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára meg is indokolta, miért a vállalatok társasági adójáról szól az utolsó kérdés: 

Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs ismertette a nemzeti konzultáció utolsó kérdését is, ezzel a lista teljes 
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Brüsszel azt sürgeti, hogy emeljük meg a társasági adót, és a magyar kisvállalkozások is fizessenek a nyugat-európai cégekhez hasonló, akár 30%-os kulcsot. Ez több százezer hazai vállalkozásnak jelentene súlyos terhet.” 

Mutatjuk a nemzeti konzultáció utolsó kérdését!

Teljes a lista

Így most már a konzultáció összes kérdése nyilvános, íme:

1) Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

2) Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

3) Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

4) Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?

5) Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!