Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Hidvéghi Balázs

Mutatjuk a nemzeti konzultáció utolsó kérdését!

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára bemutatta a hamarosan kiküldésre kerülő nemzeti konzultáció utolsó kérdését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hidvéghi BalázsBrüsszeltársasági adóNemzeti Konzultációkisvállalkozásadóemelés

Hidvéghi Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a nemzeti konzultáció utolsó kérdésére, amely a vállalatok társasági adójának megemeléséről szól. A politikus szerint Brüsszel azt követeli, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessenek nyugat-európai szintű, akár 30%-os adót, ami súlyosan érintené a hazai gazdaságot.

Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs közzétette a nemzeti konzultáció utolsó kérdését is Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség
Hidvéghi Balázs bemutatta a nemzeti konzultáció következő kérdését

Az utolsó kérdés is fontos

Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?” 

– írta Hidvéghi Balázs. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy a magyar emberek világosan kifejezhessék véleményüket a brüsszeli adóemelési törekvésekkel kapcsolatban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!