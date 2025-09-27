Mutatjuk a nemzeti konzultáció utolsó kérdését!

Hidvéghi Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a nemzeti konzultáció utolsó kérdésére, amely a vállalatok társasági adójának megemeléséről szól. A politikus szerint Brüsszel azt követeli, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessenek nyugat-európai szintű, akár 30%-os adót, ami súlyosan érintené a hazai gazdaságot.
Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?”
– írta Hidvéghi Balázs. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy a magyar emberek világosan kifejezhessék véleményüket a brüsszeli adóemelési törekvésekkel kapcsolatban.