Mutatjuk a nemzeti konzultáció utolsó kérdését!

Hidvéghi Balázs közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a nemzeti konzultáció utolsó kérdésére, amely a vállalatok társasági adójának megemeléséről szól. A politikus szerint Brüsszel azt követeli, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessenek nyugat-európai szintű, akár 30%-os adót, ami súlyosan érintené a hazai gazdaságot.

Hidvéghi Balázs közzétette a nemzeti konzultáció utolsó kérdését is Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség