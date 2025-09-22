Magánéleti okok állhatnak a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága mögött

Öngyilkos lett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt alezredes. A hírt Márki-Zay Péter polgármester rendkívüli gyászjelentésben közölte, de a tragédia kapcsán rögtön politikai akcióba kezdett – írja a Ripost. A lap szerint magánéleti okok, és nem politikai nyomás vezettek a tragédiához: Szabó Zsoltot szerelmi kapcsolat fűzhette Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez, ami hónapok óta feszültséget okozott az életében.
A tenyek.hu értesülései szerint Szabó Zsolt elköltözött a feleségétől és két gyermekétől, majd új életet kezdett az irodavezetővel, aki korábban már kétszer elvált. A kapcsolatot eleinte titkolták, később nyíltan vállalták, a városban is látták őket együtt. A rendőrkapitány többször visszaköltözött a családjához, de végül ismét a párját választotta. A környezetében dolgozók szerint mindez erős lelki válságot okozott nála, amely a munkájára is kihatott.
Noha semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a rendőrkapitány öngyilkosságának köze lenne a politikához, mégis, napok óta az ellenkezőjét hangoztatja a baloldali sajtó.
A jelek szerint a baloldal inkább politikai üzenetet épít a tragédia köré, mintsem teret engedne a család csendes gyászának.
A beszámolók szerint Szabó Zsolt csütörtökön egy utolsó üzenetet küldött párjának, majd másnap következett be a tragédia.