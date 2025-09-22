Hírlevél

Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

hódmezővásárhelyi

Magánéleti okok állhatnak a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága mögött

Sajtóinformációk szerint Szabó Zsolt alezredes régóta húzódó szerelmi válsága vezethetett a tragédiához – a baloldali politikusok mégis politikai hasznot próbálnak kovácsolni a halálából.
hódmezővásárhelyikapcsolatrendőrkapitánypolitikai akcióalezredesöngyilkosságMárki-Zay PéterSzabó Zsoltszerelmi háromszögtragédia

Öngyilkos lett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt alezredes. A hírt Márki-Zay Péter polgármester rendkívüli gyászjelentésben közölte, de a tragédia kapcsán rögtön politikai akcióba kezdett – írja a Ripost. A lap szerint magánéleti okok, és nem politikai nyomás vezettek a tragédiához: Szabó Zsoltot szerelmi kapcsolat fűzhette Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez, ami hónapok óta feszültséget okozott az életében.

Magánéleti okok állhatnak a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága mögött
Szabó Zsolt alezredes, hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikusan vetett véget életének
Fotó: Facebook

Szerelmi háromszög és lelki válság a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága mögött

A tenyek.hu értesülései szerint Szabó Zsolt elköltözött a feleségétől és két gyermekétől, majd új életet kezdett az irodavezetővel, aki korábban már kétszer elvált. A kapcsolatot eleinte titkolták, később nyíltan vállalták, a városban is látták őket együtt. A rendőrkapitány többször visszaköltözött a családjához, de végül ismét a párját választotta. A környezetében dolgozók szerint mindez erős lelki válságot okozott nála, amely a munkájára is kihatott.

A politikai haszonszerzés árnyéka

Noha semmilyen bizonyíték nem állt rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a rendőrkapitány öngyilkosságának köze lenne a politikához, mégis, napok óta az ellenkezőjét hangoztatja a baloldali sajtó.

A jelek szerint a baloldal inkább politikai üzenetet épít a tragédia köré, mintsem teret engedne a család csendes gyászának. 

A beszámolók szerint Szabó Zsolt csütörtökön egy utolsó üzenetet küldött párjának, majd másnap következett be a tragédia.

 

