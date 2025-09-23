Hölvényi György: Az Európai Parlament a szélsőségeket védi, nem az igazságot

Hölvényi György Facebook-bejegyzésben adott hangot a felháborodásának amiatt, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága nem függesztette fel a magyarországi antifa támadásokban való részvétellel megvádolt Ilaria Salis mentelmi jogát.

Hölvényi György: Amellé az ember mögé álltak ma be Brüsszelben, aki a magyar hatóságok szerint néhány éve viperával és gázspray-vel, csoportosan és hátulról támadt meg járókelőket Budapesten. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Hölvényi György: Az EP nem képes betartani az európai alapelveket

Hölvényi György szerint a döntés nemcsak a magyar jogállamiságot és a bűnüldözést kérdőjelezi meg, hanem azt is, mennyire képes az Európai Parlament a demokratikus alapelvek betartására. A magyar EP-képviselő úgy véli, hogy a testület ahelyett, hogy az áldozatok oldalára állna, inkább ideológiai alapon védi a szélsőséges politikai erőket.

Ma az Európai Parlament jogi bizottsága nem függesztette fel Ilaria Salis, antifa-képviselő mentelmi jogát. Emlékezzünk a képekre: amellé az ember mögé álltak ma be Brüsszelben, aki a magyar hatóságok szerint néhány éve viperával és gázspray-vel, csoportosan és hátulról támadt meg járókelőket Budapesten, kinézetük és vélt politikai hovatartozásuk miatt. Az Európai Parlament az igazság keresése helyett ismét az egyre szélsőségesebb ideológiáknak adott szabad utat, így a magyar hatóságok továbbra sem tudnak igazságot szolgáltatni az áldozatoknak.”

A kereszténydemokrata politikus hozzátette, hogy a magyar hatóságok feladata továbbra is az, hogy az áldozatok érdekeit képviseljék, és minden lehetséges eszközzel küzdjenek az igazságszolgáltatás érvényesüléséért mert: