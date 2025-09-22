Hont András szerint túl nagy az arca baloldali ellenzéknek

A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy az „Öt” publicistája, Hont András arra reagált a közösségi médiában, hogy újabb kínos helyzetbe futott bele a baloldali média, miután a 444.hu a vasárnapi józsefvárosi időközi választásról tévesen azt az álhírt közölte, hogy a Kutyapárt jelöltje legyőzte a fideszes Kozma Lajost. A valóság ezzel szemben az volt, hogy a Fidesz jelöltje 52:42 arányban simán győzött. Bár a portál egy óra múlva frissítette a cikket, a félrevezető címet sokáig változatlanul hagyta, ami újabb bizonyíték lett a baloldali sajtó hitelességi problémáira.

A józsefvárosi fiaskó és a baloldali sajtó álhíre Hont András szerint világosan mutatja: az ellenzéknek nem ártana több önkritikát gyakorolnia, mielőtt 2026 esélyeiről kezd magabiztos jóslatokba. Fotó: Facebook

Hont András: Az ellenzéknek nem ártana több önkritikát gyakorolnia

Hont András közösségi oldalán erősen ironikus hangvételben reagált az esetre.

Mielőtt meghallgatom az összes amatőr választási szakértőt és dilettáns politológust [...] csak annyit mondanék, hogy szerintem érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről”

- írta a publicista, majd hozzátette, hogy a Fidesz most ugyanazt az eredményt hozta, mint korábban, miközben az ellenzék 2019-es sikerére hivatkozni nem több, mint önámítás.

A józsefvárosi fiaskó és a baloldali sajtó álhíre Hont szerint világosan mutatja: az ellenzéknek nem ártana több önkritikát gyakorolnia, mielőtt 2026 esélyeiről kezd magabiztos jóslatokba.