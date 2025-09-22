Hont András szerint túl nagy az arca baloldali ellenzéknek

A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy az „Öt” publicistája, Hont András arra reagált a közösségi médiában, hogy újabb kínos helyzetbe futott bele a baloldali média, miután a 444.hu a vasárnapi józsefvárosi időközi választásról tévesen azt az álhírt közölte, hogy a Kutyapárt jelöltje legyőzte a fideszes Kozma Lajost. A valóság ezzel szemben az volt, hogy a Fidesz jelöltje 52:42 arányban simán győzött. Bár a portál egy óra múlva frissítette a cikket, a félrevezető címet sokáig változatlanul hagyta, ami újabb bizonyíték lett a baloldali sajtó hitelességi problémáira.
Hont András közösségi oldalán erősen ironikus hangvételben reagált az esetre.
Mielőtt meghallgatom az összes amatőr választási szakértőt és dilettáns politológust [...] csak annyit mondanék, hogy szerintem érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről”
- írta a publicista, majd hozzátette, hogy a Fidesz most ugyanazt az eredményt hozta, mint korábban, miközben az ellenzék 2019-es sikerére hivatkozni nem több, mint önámítás.
A józsefvárosi fiaskó és a baloldali sajtó álhíre Hont szerint világosan mutatja: az ellenzéknek nem ártana több önkritikát gyakorolnia, mielőtt 2026 esélyeiről kezd magabiztos jóslatokba.
Nem csak Józsefvárosban diadalmaskodott a Fidesz. Kunmadarason Balogh Marianna fideszes támogatással jobb eredményt ért el, mint tavaly, míg Csurgón két Fidesz–KDNP-s jelölt, Szecsődi Istvánné és Huszics Bernadett is bejutott a testületbe.