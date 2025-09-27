„Gratulálok” – Hont szerint a közönség már a legaljasabb tartalmakat keresi

Hont rámutatott, hogy miközben a hagyományos sajtó most elhatárolódik a Semjén-ügytől, az interneten továbbra is terjednek a durva, lejárató tartalmak. Ilyen például Somogyi András humorista durva lejárató videója is:

Hont András a humoristákat és a médiát okolja közvélemény ilyen mértékű lesüllyedéséért

Fotó: Facebook/Hont András

A videó – azontúl, hogy humort nyomokban sem tartalmaz, ahogy az ürge egész pályája sem – konkrétan p**filozza Semjént.

Arra is figyelmeztetett, hogy „mielőtt elbagatellizálná bárki: több lájk van rajta, mint az online sajtó bármelyik tárgykörben készült cikkén”.