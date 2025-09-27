Hírlevél

Rendkívüli

Fontos változás az internetszolgáltatásban! Több millió magyart érint!

Hont András

„Gratulálok” – Hont szerint a közönség már a legaljasabb tartalmakat keresi

Az újságíró Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Somogyi András humoristát a Semjén Zsoltról készült, paródiának szánt videója miatt. Hont András szerint a média és a „humoristák” felelősek azért, hogy a közbeszéd ennyire mélyre süllyedt.
Hont rámutatott, hogy miközben a hagyományos sajtó most elhatárolódik a Semjén-ügytől, az interneten továbbra is terjednek a durva, lejárató tartalmak. Ilyen például Somogyi András humorista durva lejárató videója is:

Hont András
Hont András a humoristákat és a médiát okolja  közvélemény ilyen mértékű lesüllyedéséért
Fotó: Facebook/Hont András

A videó – azontúl, hogy humort nyomokban sem tartalmaz, ahogy az ürge egész pályája sem – konkrétan p**filozza Semjént. 

Arra is figyelmeztetett, hogy „mielőtt elbagatellizálná bárki: több lájk van rajta, mint az online sajtó bármelyik tárgykörben készült cikkén”.

Hont András nevetségesnek tartja a Válasz Online mentegetőzését

A közvélemény nagyon mély szintre húzta le önmagát

Bejegyzésében kitér arra is, hogy a Válasz Online, amelyik elindította az álhírkampányt, most már védené Semjén Zsoltot, nehogy „olyanok legyenek, mint a NER”. Hont szerint ezzel túl késő mentegetőzni, mert a közönség már az alpári tartalmakra lett szocializálva. 

Gratulálok. Az olvasók, nézők már erre vannak szocializálva, az alpári igényeket és alantas indulatokat kiszolgálók formálják a közönséget, amely azután kommentelőként foglyul ejtette a lapokat.”

