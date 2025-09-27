„Gratulálok” – Hont szerint a közönség már a legaljasabb tartalmakat keresi

Hont rámutatott, hogy miközben a hagyományos sajtó most elhatárolódik a Semjén-ügytől, az interneten továbbra is terjednek a durva, lejárató tartalmak. Ilyen például Somogyi András humorista durva lejárató videója is:
A videó – azontúl, hogy humort nyomokban sem tartalmaz, ahogy az ürge egész pályája sem – konkrétan p**filozza Semjént.
Arra is figyelmeztetett, hogy „mielőtt elbagatellizálná bárki: több lájk van rajta, mint az online sajtó bármelyik tárgykörben készült cikkén”.
Bejegyzésében kitér arra is, hogy a Válasz Online, amelyik elindította az álhírkampányt, most már védené Semjén Zsoltot, nehogy „olyanok legyenek, mint a NER”. Hont szerint ezzel túl késő mentegetőzni, mert a közönség már az alpári tartalmakra lett szocializálva.
Gratulálok. Az olvasók, nézők már erre vannak szocializálva, az alpári igényeket és alantas indulatokat kiszolgálók formálják a közönséget, amely azután kommentelőként foglyul ejtette a lapokat.”