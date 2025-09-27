Hírlevél

Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Hont András

Hont András nevetségesnek tartja a Válasz Online mentegetőzését

Hont András újságíró közösségi oldalán reagált a Válasz Online hirtelen pálfordulására a Szőlő utcai botrány ügyében. Az újságíró szerint ez több mint ellentmondásos, hiszen a történet forrása éppen ők voltak.
Hont András gúnyos hangvételű bejegyzésben utalt arra, hogy a Szőlő utcai botrányt elindító hírportál most már védené a korábban megvádolt miniszterelnök-helyettest.

Hont András
Hont András alaposn helyretette a magukat mosdató médiumokat.
Fotó: Facebook/Hont András

Azért az csodálatos, hogy az a lap, amelyik útjára indítja a pletykasorozatot, annak a lapnak a NER-ből jött szerzője most azt írja, hogy meg kell védeni Semjén Zsoltot, mert különben olyanok lesznek, mint a NER.” 

– vélekedett Hont.

Megfutamodás – kármentésbe kezdtek az álhírterjesztők a Szőlő utcai botrány után

Hirtelen visszakoznak az álhírt terjesztő lapok

Nem a Válasz Online az egyetlen balliberális médium, amelyik hirtelen kimosdatná magát az álhírakampány terjesztéséből. 444.hu legújabb álláspontja szerint „ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki”. Ugyanakkor, Orbán Viktor miniszterelnök szerint az alaptalan vádaskodások háromszoros bűncselekménynek minősülnek, és súlyos jogkövetkezményei lesznek.

Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, »szóbeszédre alapozott« megjegyzést? Vagy valami?” 

– tette fel a kérdést Hont András.

Az újságíró szerint a mostani kármentés csak azt mutatja, hogy a sajtó saját magát próbálja menteni a következményektől.

 

