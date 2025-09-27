Hont András nevetségesnek tartja a Válasz Online mentegetőzését

Hirtelen visszakoznak az álhírt terjesztő lapok

Nem a Válasz Online az egyetlen balliberális médium, amelyik hirtelen kimosdatná magát az álhírakampány terjesztéséből. 444.hu legújabb álláspontja szerint „ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki”. Ugyanakkor, Orbán Viktor miniszterelnök szerint az alaptalan vádaskodások háromszoros bűncselekménynek minősülnek, és súlyos jogkövetkezményei lesznek.

Akkor talán egy szerkesztőnek nem kellett volna kihúznia a politikusokra utaló, mint kiderült, »szóbeszédre alapozott« megjegyzést? Vagy valami?”

– tette fel a kérdést Hont András.

Az újságíró szerint a mostani kármentés csak azt mutatja, hogy a sajtó saját magát próbálja menteni a következményektől.