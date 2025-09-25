Honvédelmi miniszter: Biztonságunk a garanciája az Adaptive Hussars 2025 NATO-gyakorlat – galéria

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőterén Hajmáskér térségében a látogatói napon tartott beszédében kiemelte, hogy az összhaderőnemi gyakorlat során bemutatják a magyar honvédség teljes képességspektrumát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat kapcsán kiemelte, hogy a haderőreform eredményeként a résztvevő katonák jelentős része tartalékos (Fotó: Facebook, MH Kiss József 86. Helikopterdandár)

Szalay-Bobrovniczky: az Adaptive Hussars 2025 a magyar honvédség fejlődésének fontos állomása

A szeptember eleje óta zajló hadgyakorlat Hajmáskér térségében megrendezett állomásán szárazföldi és légi műveleteket szimuláltak. A felderítők drónokkal, valamint forgó- és merevszárnyas eszközökkel azonosították az ellenséges mozgásokat.

A gyakorlat NATO-keretek között történt (a magyarok mellett) horvát, olasz és török katonák részvételével,

így több nemzet különböző fegyverzettípusai, kommunikációs módszerei, irányítási gyakorlata működhettek együtt.

„A magyar emberek biztonságának garanciája mutatkozik meg az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat során, amely

a rendszerváltás óta a legnagyobb szabású katonai gyakorlat”

– hangsúlyozta a miniszter.

