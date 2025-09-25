Honvédelmi miniszter: Biztonságunk a garanciája az Adaptive Hussars 2025 NATO-gyakorlat – galéria

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőterén Hajmáskér térségében a látogatói napon tartott beszédében kiemelte, hogy az összhaderőnemi gyakorlat során bemutatják a magyar honvédség teljes képességspektrumát.
A szeptember eleje óta zajló hadgyakorlat Hajmáskér térségében megrendezett állomásán szárazföldi és légi műveleteket szimuláltak. A felderítők drónokkal, valamint forgó- és merevszárnyas eszközökkel azonosították az ellenséges mozgásokat.
A gyakorlat NATO-keretek között történt (a magyarok mellett) horvát, olasz és török katonák részvételével,
így több nemzet különböző fegyverzettípusai, kommunikációs módszerei, irányítási gyakorlata működhettek együtt.
„A magyar emberek biztonságának garanciája mutatkozik meg az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat során, amely
a rendszerváltás óta a legnagyobb szabású katonai gyakorlat”
– hangsúlyozta a miniszter.
A tárcavezető elmondta, hogy a jenlegihez hasonló összországvédelmi gyakorlat végrehajtása szokatlan még a NATO országokon belül is. A gyakorlat során nemcsak a fegyveres erők, hanem az önkormányzatok és a közigazgatás is szerepet vállal, „úgy téve, mintha hadiállapot lenne és ebben a helyzetben látja el feladatát.”
A védelmi miniszter felidézte: két éve Adaptive Hussars 2023 néven indult el a gyakorlat, ennek tanulságait felhasználva valósul meg az Adaptive Hussars 2025 a magyar honvédség fejlődésének fontos állomásaként. A védelmi gyakorlat során, „az országot ért feltételezett külső fegyveres támadásra válaszként komoly katonai erő mozdul meg a határon belül az országhatár védelmében.”
Az összhaderőnemi gyakorlatban 22 ezer ember érintett, jelentős részük tartalékos. A tartalékosok létszáma az elmúlt 2-3 évben több mint 40 százalékkal bővült”
– számolt be a miniszter.
Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke pedig arról beszélt, hogy a hadgyakorlat során látottak csupán egy kis szeletét jelentik a honvédég képességeinek.
Az volt a cél, hogy bemutassák, hogyan tud együttműködni a légierő, a szárazföldi, a logisztikai, valamint a műholdas képesség”
– mondta el a vezérezredes, aki szerint a gyakorlat során a katonák arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a honvédség egy olyan korszerűen felszerelt, kiképzett állománnyal rendelkező, hiteles haderő, amely erős tagja a NATO-nak.