A baloldali HVG szerint is jelentősen drágulna az üzemanyag, ha nem érkezne orosz olaj

Jelentősen emelkedne az üzemanyagok ára, ha megszűnne az orosz olajellátás a Barátság kőolajvezetéken – írta hétfőn a HVG.hu. Bár konkrét összeget a lap nem említett, egyértelműnek nevezték a drágulást.

Jelentősen drágulna az üzemanyag, ha nem érkezne orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül (Fotó: Mol)

Orbán Viktor miniszterelnök erről a témáról a Harcosok órájában beszélt hétfőn, és kiemelte: Oroszországból biztosan érkezik gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz.

Magyarország földgáz- és kőolajellátásának biztonsága Oroszország felől garantált, és normális ember nem adja föl a biztonságosat a bizonytalanért

– hangsúlyozta a miniszterelnök.