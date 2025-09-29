Hírlevél

A baloldali HVG szerint is jelentősen drágulna az üzemanyag, ha nem érkezne orosz olaj

Már a baloldali HVG is elismeri, hogy jelentősen drágulna az üzemanyag abban az esetben, ha nem érkezne orosz kőolaj a Barátság olajvezetéken.
Jelentősen emelkedne az üzemanyagok ára, ha megszűnne az orosz olajellátás a Barátság kőolajvezetéken – írta hétfőn a HVG.hu. Bár konkrét összeget a lap nem említett, egyértelműnek nevezték a drágulást.

HVG: drágulna az üzemanyag
Jelentősen drágulna az üzemanyag, ha nem érkezne orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül (Fotó: Mol)

Orbán Viktor miniszterelnök erről a témáról a Harcosok órájában beszélt hétfőn, és kiemelte: Oroszországból biztosan érkezik gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz. 

Magyarország földgáz- és kőolajellátásának biztonsága Oroszország felől garantált, és normális ember nem adja föl a biztonságosat a bizonytalanért

 – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, mert minden más forrás drágább

Mint kifejtette, az Oroszországból érkező energiaforrásoknak szabott áruk van, ami olcsóbb, mintha Magyarország máshonnan vásárolná. 

Ha drágábban vesszük az olajat és a gázt, akkor drágábban adjuk el az embereknek is” 

– mondta Orbán Viktor, aki rosszindulatúaknak nevezte azokat, akik előre örülnek annak, hogy olyan intézkedések következnek, amelyek rosszat tesznek Magyarországnak.

 

