A baloldali HVG szerint is jelentősen drágulna az üzemanyag, ha nem érkezne orosz olaj

Jelentősen emelkedne az üzemanyagok ára, ha megszűnne az orosz olajellátás a Barátság kőolajvezetéken – írta hétfőn a HVG.hu. Bár konkrét összeget a lap nem említett, egyértelműnek nevezték a drágulást.
Orbán Viktor miniszterelnök erről a témáról a Harcosok órájában beszélt hétfőn, és kiemelte: Oroszországból biztosan érkezik gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz.
Magyarország földgáz- és kőolajellátásának biztonsága Oroszország felől garantált, és normális ember nem adja föl a biztonságosat a bizonytalanért
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Mint kifejtette, az Oroszországból érkező energiaforrásoknak szabott áruk van, ami olcsóbb, mintha Magyarország máshonnan vásárolná.
Ha drágábban vesszük az olajat és a gázt, akkor drágábban adjuk el az embereknek is”
– mondta Orbán Viktor, aki rosszindulatúaknak nevezte azokat, akik előre örülnek annak, hogy olyan intézkedések következnek, amelyek rosszat tesznek Magyarországnak.