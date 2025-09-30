Nem kell az Antifa tagjának lenni, már a kötődés is büntethető – ifj. Lomnici Zoltán az Origónak

A terrorszervezetté nyilvánítás következtében az antifa szervezetek minden tagja büntethetővé válik, vagy csak a politikailag aktívak? Mit tehetnek ezután az antifákkal kapcsolatban levő egyéb szélsőbalosok, a radikális baloldali aktivisták?

– Az említett szankciók mellett az aktivistákra vonatkozhat a Büntető Törvénykönyv terrorcselekményeket szabályozó rendelkezései is. Aki abból a célból, hogy állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, a lakosságot megfélemlítse, más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetve nemzetközi szervezet működését megzavarja, alapesetben 10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Terrorszervezet tagjaként elég, ha valaki köthető személyileg, szervezetileg, anyagilag vagy más módon a szervezethez, nem kell, hogy konkrét terrorcselekmény elkövetésében részt vegyen.

Ilaria Salis, az Antifa szélsőbaloldali szervezet szimpatizánsa több mint egy évet töltött egy budapesti fogházban, majd EP-képviselői mentelmi jogára hivatkozva kiengedték (Fotó: AFP)

Mi a helyzet Ilaria Salisszal? Érinti-e az ő, illetve a budapesti antifa-támadás egyéb gyanúsítottjainak az ügyét a terrorszervezetté nyilvánítás?

– Az olasz szélsőbaloldali Antifa-aktivista ügye szintén példa nélküli helyzetet teremtett. Ilaria Salist azzal gyanúsítják, hogy 2023 februárjában egy antifasiszta csoport tagjaként viperával és gázspray-vel támadt rá olyan emberekre Budapesten, akiket szélsőjobboldalinak vélt a katonaruhájuk miatt.

A magyar hatóságok letartóztatták Salist, és több mint egy évet töltött fogvatartásban. Súlyos, akár 11 év szabadságvesztéssel fenyegető bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt folyik eljárás ellene. 2024-ben azonban Salis bejutott az Európai Parlamentbe a szélsőbaloldali GUE/NGL frakcióhoz tartozó párt képviselőjeként.

Mandátumával automatikusan mentelmi jogot szerzett, így a magyar bíróság kénytelen volt az eljárást felfüggeszteni és szabadlábra helyezni. Az olasz nő esetben nem merül fel a visszamenőleges jogalkotás tilalmának veszélye, ugyanis a hatályos magyar jogszabályok alapján definiálható volt, amit hazánkban elkövetett. Az más kérdés, hogy

jelenleg az EU-ban a poltikai szempontok felülírhatják a jogi aspektusokat,

ami persze végül a jogbiztonság felszámolásához, sőt akár anarchiához vezethet.