Így emlékeznek Charlie Kirkre Budapesten - megható fotók

Bayer Zsolt megköszönte az embereknek, hogy elmentek az eseményre, és sajnálatát fejezte ki, hogy egy ilyen szörnyű alkalom miatt találkoztak. Bayer Zsolt bemutatta a közönségnek Molnár Lászlót, a Szent István Intézet munkatársát, aki azt mondta:

Charlie Kirk brutális kivégzése nem egyszerű amerikai ügy. Támadás a civilizációnk ellen, támadás a zsidó-keresztény kultúra ellen, támadás az életszentség ellen. Nem egyszerű amerikai ügy, hiszen az emberiség egyetemes értékét gyalázták meg.

Majd úgy folytatta: „Nem egyszerű amerikai ügy, nem egy sima internetes adok-kapok, amit tiltással el lehet intézni. Nem egyszerű amerikai ügy, hiszen hazánkban is mély hullámokat generált.” – fogalmazott a Szent István Intézet munkatársa, majd hozzátette: „Én Újbudáról jövök. Onnan, ahol a Kétfarkú Kutya Párt képviselője örömét kifejezve, gúnyosan, gyalázkodva emlékezett meg a kegyetlen gyilkosságról. Egy özvegy, két árva kisgyermek, megtört szívű követők milliói, és kérdések sokasága maradt hátra. Eközben egy politikus gúnyt űzött a rettenetes gyilkosságból. Ez nem pusztán Charlie Kirk emlékének a meggyalázása. Provokatív akció ez mindannyiunk ellen, akik alapvető emberséget várunk el a közszereplőktől” – fogalmazott Molnár László.

„Nem jó dolog, amikor valaki szeret vitatkozni és a vita helyett agyonlövik”

„Charlie Kirkről szerintem mindenki most hallott, de ezelőtt Magyarországon, mondjuk egy héttel ezelőttig nem nagyon tudták, hogy kicsoda. Én ismertem a munkásságát, követtem, Tiktokon, különböző közösségi platformokon néztem, ahogy beült egy székre, beült egy egyetemre, ahol azért elég erőteljesen zajlik az agymosás” – fogalmazott Apáti Bence, majd hozzátette: Magyarországon is láttunk hasonló agymosásra alkalmas műhelyeket.