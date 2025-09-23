Orbán Balázs: Az Európai Parlament a brüsszeli kegyenceket védi, nem a biztonságot

Az Antifa nem politikai mozgalom, hanem erőszakszervezet – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, miután az Európai Parlament jogi bizottsága megszavazta Ilaria Salis Európai parlamenti képviselő mentelmi jogának fenntartását.
Aki ütésekkel, félelemkeltéssel és erőszakkal akar politikai célt elérni, az a terrorizmus definícióját valósítja meg”
– tette hozzá a politikus.
Orbán Balázs emlékeztetett: Magyarország - Trump elnök példáját követve - azért döntött az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása mellett, mert ezek a csoportok nem vitatkozni jönnek, hanem erőszakkal akarják elérni céljaikat. Felidézte, hogy Ilaria Salis és társai 2023-ban Budapesten ártatlan járókelőket vertek meg, némelyiküket súlyos állapotba sodorva. Az indok? Az öltözékük alapján ezeket az embereket náciknak tartották.
EP mai döntése világos üzenet: Brüsszelben nem az igazság és nem az áldozatok számítanak, hanem a politikai lojalitás.
Ez a szavazás azt bizonyítja, hogy Brüsszelben nem az igazság és nem az áldozatok számítanak, hanem a politikai lojalitás”
– jelentette ki Orbán Balázs.