Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Ilaria Salis

Orbán Balázs: Az Európai Parlament a brüsszeli kegyenceket védi, nem a biztonságot

Ez a döntés nem pusztán Ilaria Salis ügyéről szól. Ez a szavazás azt bizonyítja, hogy Brüsszelben nem az igazság és nem az áldozatok számítanak, hanem a politikai lojalitás. Az Európai Parlament ezzel ma egyértelmű üzenetet küldött: az ideológia fontosabb számukra, mint az európai polgárok biztonsága - így vélekedet Orbán Balázs, a miniszterelnök poltikai igazgatója.
Az Antifa nem politikai mozgalom, hanem erőszakszervezet – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, miután az Európai Parlament jogi bizottsága megszavazta Ilaria Salis Európai parlamenti képviselő mentelmi jogának fenntartását. 

Ilaria Salis mentelmi jogának fenntartását kedden szavazták meg az Európai Parlamentben jogi bizottságában. Forrás: AFP

Aki ütésekkel, félelemkeltéssel és erőszakkal akar politikai célt elérni, az a terrorizmus definícióját valósítja meg” 

– tette hozzá a politikus.

Terrorszervezetnek nyilvánították az Antifát

Orbán Balázs emlékeztetett: Magyarország - Trump elnök példáját követve - azért döntött az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása mellett, mert ezek a csoportok nem vitatkozni jönnek, hanem erőszakkal akarják elérni céljaikat. Felidézte, hogy Ilaria Salis és társai 2023-ban Budapesten ártatlan járókelőket vertek meg, némelyiküket súlyos állapotba sodorva. Az indok? Az öltözékük alapján ezeket az embereket náciknak tartották. 

Brüsszel üzenete: ideológia előrébb, mint igazság

EP mai döntése világos üzenet: Brüsszelben nem az igazság és nem az áldozatok számítanak, hanem a politikai lojalitás.

Ez a szavazás azt bizonyítja, hogy Brüsszelben nem az igazság és nem az áldozatok számítanak, hanem a politikai lojalitás” 

– jelentette ki Orbán Balázs.

