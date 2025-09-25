Ilaria Salist szembesítették, mire „idegbe került” – döbbenetes videó

A tudósító kérdésére - "Felismeri ezt a férfit?" - Salis dühösen reagált, kijelentve, hogy ártatlan, és belefáradt a vádaskodásokba.

Az HírTV szerint az olasz lapok elismeréssel írnak a jelenetről, amelyben Bugnyár Zoltán megmutatta a szélsőbaloldali képviselőnőnek az egyik olyan férfi fotóját, akit brutálisan bántalmaztak az antifa támadók Budapesten, két évvel ezelőtt. Ilaria Salis egy exluzív interjúban azt mondta: veszélyes Olaszország számára, hogy Giorgia Meloni kormányfő Orbán Viktort követi és felszámolja a demokráciát.