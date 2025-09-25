Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló beismerést tett a NATO – erre kevesen számítottak

Giorgia Meloni

Ilaria Salist szembesítették, mire „idegbe került” – döbbenetes videó

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szerdán felkavaró jelenet játszódott le Brüsszelben: Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítója, szembesítette az antifák budapesti támadásainak gyanúsítottját, Ilaria Salist, az egyik brutálisan megvert áldozat fotójával.
Giorgia Meloni

 A tudósító kérdésére - "Felismeri ezt a férfit?" - Salis dühösen reagált, kijelentve, hogy ártatlan, és belefáradt a vádaskodásokba.

Az HírTV szerint az olasz lapok elismeréssel írnak a jelenetről, amelyben Bugnyár Zoltán megmutatta a szélsőbaloldali képviselőnőnek az egyik olyan férfi fotóját, akit brutálisan bántalmaztak az antifa támadók Budapesten, két évvel ezelőtt. Ilaria Salis egy exluzív interjúban azt mondta: veszélyes Olaszország számára, hogy Giorgia Meloni kormányfő Orbán Viktort követi és felszámolja a demokráciát.

 

 

