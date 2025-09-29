Az Index 2025. augusztus 26-án tette közzé, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A lap ezt egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés alapján írta meg. Ezt a cikküket több másik írás követte a témában, ezekben feltárták a Tisza Párt vezetői által az ügyben elmondott hasonló gondolatokat. Az így kialakult helyzetre reagálva Magyar Péter a nyilvánosság számára addig ismeretlen adópolitikát mutatott be a közvélemény számára.
Ekkor Magyar Péter elkezdte módszeresen lejáratni lapot, több Facebook-bejegyzésben becsmérelte az Index szerkesztőségét, a munkatársait, a munkájukat, sőt volt olyan bejegyzése, amelyben azt állította, hogy több sajtópert nyert és/vagy kezdeményezett az Indexszel szemben. Természetesen jelezték Magyar Péter felé, hogy egyetlen pert sem indított ellenük, így értelemszerűen egyet sem tudott megnyerni velük szemben.
Ennek a vádaskodásnak a mélypontja az volt, amikor a Tisza Párt vezére arra kérte a követőit, hogy kövessék ki az Index Facebook-oldalát, és ne látogassák a hírportált. Tette ezt úgy, hogy több Facebook-bejegyzésében, legutóbb 2025. szeptember 10-én is az Index fotóit használta fel jogosulatlanul, mindenféle engedély nélkül.
Végül 2025. augusztus 29-én Magyar Péter pártelnök megbízásából a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult a laphoz. Mivel az Index ennek nem adott helyt, a Tisza Párt bírósághoz fordult. A felperes arra kérte a törvényszéket, hogy kötelezze a lapot egy olyan helyreigazítás közzétételére, amely szerint a cikkben szereplő, brutális szja-emelést tervező dokumentumot nem a párt készítette.
A Fővárosi Törvényszék a hétfőn meghozott ítéletében azonban elutasította Magyar Péterék kérését, az ügyben az Indexnek nem kell helyreigazítást közölnie.
Az indoklás szerint a lap által ismertetett információk véleménynek minősülnek, amire nem lehet helyreigazítást kérni. Az Index írásában nem tényként közölte a párt tervezetét, hanem egy lehetséges forgatókönyvként mutatta be, erre utalt maga a cím is: Egy, az Index birtokába került feljegyzésből kiderül: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt.
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz áfa perköltséget kell fizetnie az Indexnek.
A tárgyalást tiszás politikai performance kísérte a Fővárosi Törvényszéken és a közösségi médiában. A bíróságon 20-30 aktivista próbált nyomást gyakorolni a bíróságra, eredménytelenül.
Ezzel egy időben a közösségi médiában Magyar Péter újabb lejárató kampányt indított a lap ellen. Az ellenzéki politikus a tárgyalás megkezdése előtt pár perccel azt írta:
Fut, menekül a gyáva propagandalappá silányított Index
– miközben az ügyvédjük és munkatársuk már a helyszínen volt, várva a tárgyalás megkezdését.
A Fővárosi Törvényszék ítéletének kihirdetése után Magyar Péter újabb bejegyzést tett közzé. Ebben már nemcsak az Indexet pocskondiázza, hanem a jogállam totális megcsúfolásaként arról is ír, hogy a bíróság ítélete a diktatúrát idézi, mert nem hallgatta meg a Tisza Párt adópolitikai szakértőjét, és már „a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet”.
Az Index elvárja Magyar Pétertől, hogy nyilvánosan kérjen elnézést a szerkesztőségtől, a megfenyegetett munkatársaiktól, és törölje azokat a rágalmazó posztokat, amelyekkel teleszórta a közösségi médiát a bírósági ítélet előtt – olvasható az Index cikkében.
A Fővárosi Törvényszék mai ítéletére a Tisza Párt vezére is reagált a közösségi oldalán, ahol így fogalmazott:
„Egészen botrányos ítéletben védte meg ma a Fővárosi Törvényszék az orbáni propagandalappá silányított Indexet. Az eljáró bíró nem volt hajlandó meghallgatni a TISZA Párt adópolitikai szakértőjét, Kármán Andrást, aki elmondta volna, hogy a TISZA soha nem tervezte a személyi jövedelemadó emelését és az Index által megjelentetett papírfecni egy ócska hamisítvány. A diktatúrákat idéző ítéletben az szerepel, hogy ugyan össze-vissza hazudozott az Index a TISZA Párt programjáról, de mivel az “csak” egy vélemény, ezért nem kötelezi a bíróság az orbáni propagandát a hamis állítás helyreigazítására. Ezek szerint holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni. Az eljáró bíró, a tanúkat meg sem hallgatva, már a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet. Botrány. A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.”
Mindezek után Ruszin-Szendi Romulusz ezt írta Magyar Péternek a mai bírósági döntésről szóló Facebook-bejegyzése alá kommentben:
Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.
Ez a mondat Ruszin-Szendi Romulusztól, egy olyan embertől, aki egyszerű civilek közé fegyverrel megy, újságírókat lökdös, a viszkető tenyeréről és a fegyverfétiséről értekezik, elég ijesztőnek érződik – kvázi fenyegetőnek.
A történtekre Schiffer András is reagált a közösségi oldalán, ahol ezt írta arról, hogy Magyar Péterék már a bíróságokat is megfenyegették:
Tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia.