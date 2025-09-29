Az Index 2025. augusztus 26-án tette közzé, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A lap ezt egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés alapján írta meg. Ezt a cikküket több másik írás követte a témában, ezekben feltárták a Tisza Párt vezetői által az ügyben elmondott hasonló gondolatokat. Az így kialakult helyzetre reagálva Magyar Péter a nyilvánosság számára addig ismeretlen adópolitikát mutatott be a közvélemény számára.

Fotó: Havran Zoltán / Magyr Nemzet

Ekkor Magyar Péter elkezdte módszeresen lejáratni lapot, több Facebook-bejegyzésben becsmérelte az Index szerkesztőségét, a munkatársait, a munkájukat, sőt volt olyan bejegyzése, amelyben azt állította, hogy több sajtópert nyert és/vagy kezdeményezett az Indexszel szemben. Természetesen jelezték Magyar Péter felé, hogy egyetlen pert sem indított ellenük, így értelemszerűen egyet sem tudott megnyerni velük szemben.

Ennek a vádaskodásnak a mélypontja az volt, amikor a Tisza Párt vezére arra kérte a követőit, hogy kövessék ki az Index Facebook-oldalát, és ne látogassák a hírportált. Tette ezt úgy, hogy több Facebook-bejegyzésében, legutóbb 2025. szeptember 10-én is az Index fotóit használta fel jogosulatlanul, mindenféle engedély nélkül.

Végül 2025. augusztus 29-én Magyar Péter pártelnök megbízásából a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult a laphoz. Mivel az Index ennek nem adott helyt, a Tisza Párt bírósághoz fordult. A felperes arra kérte a törvényszéket, hogy kötelezze a lapot egy olyan helyreigazítás közzétételére, amely szerint a cikkben szereplő, brutális szja-emelést tervező dokumentumot nem a párt készítette.

A Fővárosi Törvényszék a hétfőn meghozott ítéletében azonban elutasította Magyar Péterék kérését, az ügyben az Indexnek nem kell helyreigazítást közölnie.

Az indoklás szerint a lap által ismertetett információk véleménynek minősülnek, amire nem lehet helyreigazítást kérni. Az Index írásában nem tényként közölte a párt tervezetét, hanem egy lehetséges forgatókönyvként mutatta be, erre utalt maga a cím is: Egy, az Index birtokába került feljegyzésből kiderül: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt.