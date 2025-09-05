Hírlevél

Hankó Balázs

Hankó Balázs: indul a Magyar Kultúra Nagykövetei program

A Magyar Kultúra Nagykövetei program elindítását jelentette be Hankó Balázs a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozatról rendezett pénteki eseményen.
 A kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta:

 az első kulturális nagykövet Balázs János Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, egyetemi docens, érdemes művész.

Kiemelte: a 150 éves Zeneakadémia születésnapját úgy ünneplik, hogy a kormány minden egyes évhez egy-egy millió forint támogatást biztosít. 

A programsorozat 150 millió forintos támogatási kerete tehát adott 

- emelte ki a miniszter. Hozzátette: fontos, hogy a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozat egy olyan rendezvény legyen, amely új fejezetet nyit a magyar kultúrában.

 

