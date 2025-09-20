Hírlevél

Hankó Balázs

Döntött a kormány, újabb fontos lépés jön az innovációban

A kormány döntést hozott arról, hogy 2030-ra évi 60-80 milliárd forint értékben fognak állami szereplők innovatív termékeket beszerezni magyar vállalkozásoktól. Ez újabb fontos lépés az innovációban – közölte Facebook-oldalán Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Hankó Balázs tárcavezető azt írja: a kormány elhatározta, hogy az évtized végéig a közbeszerzések 2 százalékát innovációs beszerzésekre szükséges fordítani.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Korányi Patika robotjának átadásán a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszertárában, 2024. július 22-én. Fotó: Mónus Márton / MTI
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Korányi Patika robotjának átadásán a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszertárában, 2024. július 22-én
Fotó: Mónus Márton / MTI

Ez nagyon jelentős új megrendeléseket jelent az innovatív magyar vállalatok számára. 

Az innovációs beszerzés lényege, hogy az állam nem kész, piacon elérhető terméket rendel meg, hanem az elérendő célt határozza meg, amelyre új termékek és megoldások fejlesztésével jelentkezhetnek a magyar vállalkozások – magyarázta a kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki szerint ez az új finanszírozási eszköz 20-25 százalékkal növeli majd meg az állami innovációs befektetéseket, 

miközben a nemzetközi piacokon is versenyképes új termékek jönnek majd létre a magyar vállalkozásoknál.

„Ez is hozzásegít minket ahhoz, hogy 2030-ra Európa legjobb 10 innovátor országa közé kerüljünk” – zárta bejegyzését Hankó Balázs.

 

